  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۰۴

سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی مجموعه بسطام و خرقان معرفی شد

سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی مجموعه بسطام و خرقان معرفی شد

طی حکمی از سوی معاون میراث‌فرهنگی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، حامد عادل به‌عنوان سرپرست پایگاه میراث‌فرهنگی مجموعه بسطام و خرقان منصوب شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری سمنان، در مراسمی با حضور مسئولان شهر نمونه گردشگری بسطام، حامد عادل به‌عنوان سرپرست پایگاه میراث فرهنگی مجموعه بسطام و خرقان معرفی شد.

عادل، کارشناس‌ارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی است.

مجموعه تاریخی بسطام با وجود بناهای تاریخی متعدد و مقبره عارف نامی بایزید بسطامی از جمله بناهای در فهرست موقت میراث جهانی است و از آنجایی که مقبره امام‌زاده محمد ابن جعفر صادق (ع) را در خود جای داده همه ساله مورد بازدید هزاران نفر از گردشگران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد.

این مجموعه وسیع، آثاری از دوران سلجوقی به بعد را شامل می‌شود و در کنار آن مرقد و خانقاه متعلق به ابویزید طیفور بی عیسی بن سروشان بسطام ملقب به سلطان العارفین و از عرفای نامی و مشهور ایران در قرن سوم هجری قمری قرار دارد.

مجموعه بایزید بسطامی شامل خانقاه بایزید، رواق صفوی، منار بسطام ، مسجد بایزید بسطامی، مسجد بسطام، امامزاده محمد، برج کاشانه ، گنبد غازان خان و مدرسه شاهرخیه است.

مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی نیز بنای آرامگاه این عارف نامی قرن چهارم و پنجم هجری قمری در 34 کیلومتری شمال شهرستان شاهرود و در روستای قلعه‌نو خرقان قرار دارد. محراب زیبای این بنا که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهم ترین بخش‌های بنای فعلی آرامگاه است

کد مطلب 4039986
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها