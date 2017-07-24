بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری سمنان، در مراسمی با حضور مسئولان شهر نمونه گردشگری بسطام، حامد عادل بهعنوان سرپرست پایگاه میراث فرهنگی مجموعه بسطام و خرقان معرفی شد.
عادل، کارشناسارشد رشته مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی است.
مجموعه تاریخی بسطام با وجود بناهای تاریخی متعدد و مقبره عارف نامی بایزید بسطامی از جمله بناهای در فهرست موقت میراث جهانی است و از آنجایی که مقبره امامزاده محمد ابن جعفر صادق (ع) را در خود جای داده همه ساله مورد بازدید هزاران نفر از گردشگران داخلی و خارجی قرار میگیرد.
این مجموعه وسیع، آثاری از دوران سلجوقی به بعد را شامل میشود و در کنار آن مرقد و خانقاه متعلق به ابویزید طیفور بی عیسی بن سروشان بسطام ملقب به سلطان العارفین و از عرفای نامی و مشهور ایران در قرن سوم هجری قمری قرار دارد.
مجموعه بایزید بسطامی شامل خانقاه بایزید، رواق صفوی، منار بسطام ، مسجد بایزید بسطامی، مسجد بسطام، امامزاده محمد، برج کاشانه ، گنبد غازان خان و مدرسه شاهرخیه است.
مجموعه شیخ ابوالحسن خرقانی نیز بنای آرامگاه این عارف نامی قرن چهارم و پنجم هجری قمری در 34 کیلومتری شمال شهرستان شاهرود و در روستای قلعهنو خرقان قرار دارد. محراب زیبای این بنا که متعلق به دوره ایلخانی است از جمله مهم ترین بخشهای بنای فعلی آرامگاه است
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