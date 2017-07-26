به گزارش خبرنگار مهر، سردار هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در جمع خبرنگاران گفت: امروز ما در جلسه اولین نشست اجلاس تهران درراه مبارزه با جرایم سایبری تلاشهای ایران برای مبارزه با جرایم سایبری را اعلام کردیم و ایران میزبان این مراسم بود.
هدف از این نشست پیجویی جرایم را به دنبال دارد و همکاریهای بینالملل در پیش گیری از جرایم سایبری برای ما بسیار مهم است.
وی افزود: در هماهنگیهای صورت گرفته سفیر ژاپن در نشست حضور داشتند و مسوول دفتر سازمان ملل هم بودند که در بحث امنیت فضای سایبری کارهای زیادی انجام دادهاند. نشست اصلی در آذرماه امسال برگزار خواهد شد و امیدواریم همکاریهای امروز و به خصوص بحث تروریسم را با ابعاد مختلف آن به جمعبندی نهایی برسیم.
وی دربارهٔ داعش و ابتدای پیدایش القاعده گفت فعالیتهای این گروههای تروریستی در فضای مجازی بسیار زیاد است داعش سه راهبرد را برای عملیاتهایش در نظر گرفته در شرایط جدید خلافت سایبری را در دستور کار خود قرار داده و به افزایش فعالیت داعش که همین امر باعث افزایش فعالیتهای این گروه در فضای سایبری منجر شده است بیش از ۱۵۰ هزار گزارش دربارهٔ فعالیتهای مجرمانه داعشیها گزارش شده که این فعالیتها در کشور ما هم بوده است و امیدواریم دربارهٔ فعالیتهای این شاخه تروریستی که به صورت شبکهای هم دنبال میشود تدابیر و اجماع جهانی صورت گیرد.
رئیس پلیس فتای ناجا دربارهٔ جرایم سایبری که در کشور ما اتفاق میافتد نیز گفت: شبکه تلگرام ۷۶ درصد در حوزه سرگرمی فعالیت میکند و کسب و کارهایی که در این حوزه انجام میشود بیشتر فریبنده و تبلیغاتی است و جنبه کسب درآمد ندارد.
وی همچنین افزود: امسال جرایم سایبری ۶۳ درصد افزایش داشته است که ۴۳ درصد از جرایم رخ داده در تلگرام است و ۲۰ درصد جرایم در اینستاگرام انجام میشود. امسال نیز با افزایش رشد جرایم اینترنتی و سایبری رو به رو هستیم و با افزایش میزان جرایم شاهد افزایش مقابله با این جرایم نیز هستیم.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود که روند افزایش جرایم در فضای مجازی رو به رشد باشد، گفت: با توجه به توسعه زیرساختها و تجهیزات به نظر میرسد که جرایم در فضای مجازی نیز افزایش داشته باشد و ما امیدواریم که مسئولان وزارت ارتباطات همزمان با توسعه رشد اینترنت به امنیت شهروندان نیز توجه کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
رییس پلیس فتا در پاسخ به سوالی درباره فعالیت استارتاپها در فضای مجازی گفت: بیش از ۷۰۰ نوع استارتاپ در کشور داریم که دیوار، شیپور، کافه بازار، از جمله مشهورترین آنهاست و مشکلی هم برای فعالیت اینها وجود ندارد اما باید قوانینی برای فعالیتشان تدوین شود و نهادهایی چون اصناف، وزارت صنعت و ... هم در کنار وزارت ارتباطات به این موضوعات ورود کنند.
هادیانفر ادامه داد: نگهداری این اطلاعات نیز برای ما بسیار مهم است. متاسفانه غالب این استارتاپها سرورهای خود را از خارج از کشور تهیه کرده و به عبارتی تمام اطلاعات مردم و مشخصات این افراد در سرورهای کشورهای خارجی ذخیره میشود که ما هیچ نظارتی بر آنها نداریم که در این خصوص نیز باید تدابیری اندیشیده شود.
وی گفت: البته موضوعات مجرمانه نیز در چنین فضاهایی رخ میدهد که از جمله آنها ممکن است فروش اموال مسروقه یا عدم تحویل جنس به مشتری پس از دریافت پول باشد که ما در این خصوص با مدیران این سایتها صحبت کردهایم و قرار شده تا یکسری تدابیر امنیتی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به آخرین پرونده ای که در پلیس فتا کشف شد و مربوط به کلاهبرداری اینترنتی بود ، افزود:در این پرونده فردی با چندین سیم کارت مجهول به بهانه فروش اموال بیش از ۸۰۰ میلیون تومان از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.
هادیانفر درباره ساماندهی کانالهای تلگرامی بیش از پنج هزار عضو، گفت: مصوبه خوبی بود و تاکنون بیش از ۱۰ هزار نفر نیز از صاحبان کانالها و ادمینها برای دریافت مجوز مراجعه کردهاند.
وی درباره تسلط پلیس فتا بر فضای تلگرام نیزگفت: سرورها به داخل کشور منتقل نشد با این وجود فتا بر این فضا تسلط دارد و از قدرت کشف ۸۰ درصدی پلیس فتا در فضای مجازی می توانید پی ببرید که ما بر این فضا تسلط داشته و مشکلی نداریم.
وی در پاسخ به سوالی در باره حمله هکرها به سایتهای ایرانی اظهارداشت: چندی پیش گروهی تحت عنوان "داعس" و نه داعش به برخی از سایتها حمله کرد که آیپی آنها از کشور عربستان بود و ما این موضوع را به مقام مسئول عربستانی و همچنین اینترپل منتقل کرده و خواستار پیگیری شدیم.
هادیانفر با بیان اینکه هیچ یک از حملههای انجام شده به سایتهای داخلی حمله جدی نبوده است، گفت: عمده هکرها در حد تغییر یک عکس یا متن در صفحه اول سایتی اقدام کرده و تاکنون هیچ یک از آنها نتوانستهاند اطلاعاتی را از سایتهای داخلی سرقت کنند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر در مورد فعالیت گروههای تروریستی در فضای مجازی، اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۳ داعش و القاعده و گروههای تروریستی فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کرده و ما اینها را در نظر داشتهایم. آنها با توجه به تسلطی که در عراق و سوریه داشتند به دنبال ایجاد یک خلافت سایبری در فضای مجازی هم بودند که به وسیله عضوگیری در شبکههای اجتماعی آن را اجرایی کنند.
رییس پلیس فتای ناجا افزود: در سال ۲۰۱۶ پلیس ایران طی ۱۵۰ مرحله، ۷۵ هزار نفر از عوامل اصلی داعش در سراسر جهان که افراد ایرانی در بینشان بودند را در فضای مجازی شناسایی کرده و اطلاعاتش را به اینترپل داد و اینترپل نیز این موضوع را تایید کرده و با برخی از آنان نیز برخورد شده است.
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