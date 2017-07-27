به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدعلی شهیدی محلاتی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری لرستان با اشاره به اینکه در کشور بیش از ۲۲۵ هزار شهید را از اول انقلاب تاکنون تقدیم اسلام و انقلاب کرده ایم، اظهار داشت: ۱۸۰ هزار نفر از این شهدا در دفاع مقدس به شهادت رسیده اند و ۱۷ هزار نفر نیز شهید ترور، مدافع حرم و مرزها و ... بوده اند.

وی با بیان اینکه تعداد جانبازان کشور ۵۶۰ تا ۵۷۰ هزار نفر و تعداد آزادگان کشور ۴۳ هزار نفر است، تصریح کرد: در مجموع ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اینکه بنیاد شهید بر اساس اساسنامه مجلس شورای اسلامی در دو حوزه رسیدگی به معیشت خانواده شهدا و ایثارگران و انجام کارهای فرهنگی برای نهادینه کردین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، ایجاد شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره در رابطه با حفظ فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن در جامعه و توجه به جامعه ایثارگری و جانبازان و خانواده شهدا تاکید داشته اند.

حجت الاسلام شهیدی محلاتی با بیان اینکه در قبال ایثارگران و خانواده شهدا مسئول هستیم چراکه آسایش امروز ایران در منطقه پرآشوب خاورمیانه و سخنان با قدرت رهبری و رئیس جمهور در منطقه به خاطر آسایشی و آرامشی است که شهدا برای ما به ارمغان آورده اند، تصریح کرد: فداکاری ایثارگران بی نظیر بوده و امروز که رئیس جمهور جدید آمریکا نسنجیده و بی تجربه حرف های بی ربطی می زند و ملت ایران ایستادگی و مقاومت می کند، به خاطر وجود ایثارگران است.

وی با اشاره به اینکه در سفر خود به لرستان شاهد گله مند بودن برخی از خانواده های شهدا و ایثارگران در رابطه با عدم توجه برخی دستگاه ها به آنها بودیم، افزود: گله مند بودند که جواب نامه آنها را نمی دهید و به کارهای آن ها رسیدگی نمی شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: لرستان ۶ هزار شهید و ۱۸ هزار آزاده دارد و باید به خانواده های آنان توجه ویژه شود، مسئولین استان نباید به خانواده شهدا بی تفاوت باشند.

حجت الاسلام شهیدی محلاتی یادآور شد: جامعه ایثارگری حق بر گردن ما دارد و حداقل باید پاسخ صحیحی را به آنها بدهیم.