به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عطایی پور در همایش روز ملی مهارت که در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: مسیر توانمندسازی در سطح جامعه باز است.

وی با بیان اینکه جوانان باید از فرصت ها برای کسب مهارت و ارتقای دانش خود بهره مند شوند، افزود: بخش خصوصی در توسعه و آینده هر کشور دارای نقش موثری است و این بخش توجه خاصی به مدرک نداشته و بالا بودن سطح کارایی افراد در حوزه های مختلف بیشاز هر چیزی برای این بخش دارای اهمیت است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای گیلان با اشاره به برنامه های مختلف در طول هفته مهار آموزشی، گفت: تلاش شده در این هفته توجه خانواده ها به ویژه جوانان را به سمت آموزش های مهارت جلب کنیم.

وی یکی از مسائل روز کشور را ترغیب جوانان به آموزش ها مهارت برای کسب مهارت و ایجاد زمینه ها اشتغال عنوان و خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین اولویت های اداره کل فنی و حرفه ای ایجاد فضای مناسب برای ارائه مهارت و کسب این دانش برای نسل جوان است.

عطایی پور همچنین به برنامه های این سازمان برای بزرگسالان نیز اشاره و تأکید کرد: عمده فعالیت ها و برنامه ریزی های این سازمان بر روی قشر جوان است.

وی با بیان اینکه خدمات سازمان فنی و حرفه ای در دو حوزه مراکز ثابت و شعب روستایی ارائه می شود، تصریح کرد: این سازمان همچنین آموزش مهارت های مختلف را در ندامتگاه ها و پادگان ها نیز اجرای می کند.

مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای گیلان در ادامه به هدف برگزاری این همایش در سطح استان اشاره کرد و افزود: تجلیل و قدردانی از تلاش فعالان این عرصه و افرادی که نقش تأثیرگذاری در انتقال مهارت ها ایفا می کنند، است.

ضرورت تغییر نگرش جوانان نسبت به نوع شغل

فرماندار صومعه سرا نیز در ادامه این همایش با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال»، اظهار کرد: دستگاه ها باید در جهت برنامه ریزی و تحقق شعار سال گام بردارند.

علی فتح اللهی افزود؛ وظیفه دولت و مسئولان ادارات این است با تلاش زمینه ها و زیرساخت اشتغال پایدار را فراهم کنند.

وی نخستین گام در حوزه ایجاد اشتغال را تغییر نگرش جوانان نسبت به نوع اشتغال دانست، گفتک اینکه صرفا خدمت در دستگاه های دولتی شغل محسوب شود درست نبوده بلکه باید بدنبال تولید و اقتصاد و توسعه باشیم.

فرماندار صومعه سرا با بیان اینکه یکی از وظایف دولت ایجاد زیرساخت ها برای ایجاد اشتغال است، خاطرنشان کرد:حذف فرایندهای پیچیده و کوتاه کردن بوروکراسی اداری از راه های سرعت بخشیدن به امور است.

وی با اشاره به ضرورت کسب مهارت و آموزش برای ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تأکید کرد و یادآورشد: علم و عمل درکنار هم باعث رونق و توسعه اقتصادی بیشتر در سطح جامعه می شوند.

فتح اللهی با بیان اینکه با استفاده از پتانسیل و توانایی فردی و منطقه ای به نتایج مطلوبی دست می یابیم، اظهارکرد: دولت نیز از ایده های خوب و همت جوانان حمایت می کند.