سید کمال الدین شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه این محور یکی از محورهای مهم شهرستان دشتی محسوب می شود و در فصل برداشت محصولات کشاورزی ماشین های زیادی در آن تردد دارند و در آینده نزدیک نیز کارخانه سیمان مند راه اندازی می شود تعریض این محور از ضروریات بوده است.

وی افزود: تعریض این محور به دلیل کمبود اعتبار متوقف بوده که با پیگیری های صورت گرفته مبلغ ۱۰۰میلیارد ریال برای تسریع در روند اجرای این پروژه اختصاص داده شد.

شهریاری با تاکید بر اینکه مدیران کل استان پیگیر اعتبارات ملی باشند، بیان کرد: در سال گذشته با تلاش های فراوان بیمارستان زینبیه خورموج به عنوان بیمارستان معین نفت تعیین شد که به زودی این بیمارستان به عنوان بزرگترین بیمارستان معرفی می شود.

وی همچنین از پیگیری اعتبارات از سوی وزارت نفت برای تکمیل سالن های ورزشی، مدارس تخریبی و غیره خبر داد.