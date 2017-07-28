به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، بر اساس بیانیه صادر شده از سوی وزارت خارجه روسیه، مسکو در اقدامی تلافی جویانه نسبت به وضع تحریم های جدید علیه این کشور که توسط آمریکایی ها انجام شد، تعداد کارمندان بخش های کنسولی و سفارت آمریکا در روسیه را به ۴۵۵ نفر کاهش داد.

به گفته وزارت خارجه روسیه این تعدیل از تاریخ اول آگوست سال جاری میلادی به اجرا در خواهد آمد و همچنین استفاده از سفارت آمریکا و مستغلات متعلق به آن در روسیه به حال تعلیق درخواهد آمد.

وزارت خارجه روسیه روز جمعه ۲۸ جولای ۲۰۱۷ با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو مقابله به مثل را در برابر تحریم های آمریکا، حق خود می داند و این واکنش بر منافع آمریکا تاثیر خواهد داشت.

در این بیانیه آمده است: ما حق مقابله به مثل و نیز اقداماتی که بر منافع آمریکا موثر خواهد بود، قائل هستیم. بر این اساس روسیه استفاده سفارت آمریکا در روسیه از یکم آگوست از همه انبارهای واقع در خیابان دوروگنی در مسکو و ساختمانی در منطقه سر برنی بور را ممنوع می کند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: ما به طرف آمریکایی پیشنهاد می کنیم که قبل از یکم سپتامبر تعداد دیپلماتها، کارمندان محلی و کارکنان در سفارت آمریکا در مسکو و کنسولگری هایش در یکاترنبورگ، ولادی وستک و سن پترزبورگ را مطابق با تعداد دیپلماتهای روسی و کارکنان محلی در آمریکا نماید و این یعنی اینکه تعداد اجمالی پرسنل دیپلماتیک و کنسول هایش در روسیه به ۴۵۵ نفر کاهش پیدا خواهد کرد.

وزارت خارجه روسیه همچنین بیان کرد: تحریم های جدید آمریکا به مثابه تعدی آشکار به روسیه است.

در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز در خصوص واکنش روسیه به وضع تحریم های این کشور علیه آمریکا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه شخصا بر اقدامات صورت گرفته از سوی مسکو علیه تحریم های وضع شده از سوی واشنگتن نظارت داشته است.

لازم به ذکر است پوتین پیشتر این هفته در پی تصویب تحریم های ضد روسی جدید از سوی کنگره آمریکا اعلام کرده بود که روسیه به این حرکت آمریکایی ها واکنشی جدی و محکم نشان خواهد داد.

از سوی دیگر «فرانس کلینتسویچ» رئیس کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان روسیه در واکنش به تحریم های جدید آمریکا ضد روسیه اعلام کرد: تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه گواه قوی بحران سیاسی آمریکاست.

وی افزود: تصمیمات خائنانه آمریکا غیر قابل انتظار است و نمی توان آنها را پیش بینی کرد موضوعی که نوعی سیاست عدم توازن و بی ثباتی سیاسی آمریکا را نشان می دهد.

همچنین الکسی پوشکوف عضو دومای روسیه نیز در واکنش به این تحریم ها اعلام کرد: تحریم های آمریکا ضد روسیه به مثابه جنگ سیاسی آشکار است.

شایان ذکر است که سنای آمریکا طرح تحریم ایران، روسیه و کره شمالی را با اکثریت قاطع آراء تصویب کرد و برای قانون شدن تنها نیازمند امضای رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود. روسیه به بهانه های مداخله در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶ آمریکا، مداخله در اختلافات داخلی اوکراین و جلوگیری از حل و فصل این بحران و همچنین الحاق مجدد شبه‌جزیره کریمه به خاک خود در سال ۲۰۱۴ میلادی هدف تحریم‌های جدید قرار می‌گیرد.

این در حالیست که پیشتر آمریکا در هماهنگی با اتحادیه اروپا، تحریم‌های مشترکی را به بهانه سیاست روسیه در قبال اوکراین به اجرا گذاشته بود و طرح جدید سنا به طور یکجانبه این تحریم‌ها را تشدید می‌کند.