  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۴۱

تمرینات تیم صبا از امروز به تهران منتقل شد

تمرینات تیم صبا از امروز به تهران منتقل شد

تیم فوتبال صبای قم تمریناتش را از امروز تا اطلاع ثانوی در تهران دنبال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم که به تازگی سهراب بختیاری زاده را بعنوان سرمربی خود شناخته است، در دو روز گذشته تمریناتش که بیشتر به صورت تست بود در شهر قم دنبال می‌کرد. اما با تشخیص سرمربی تیم صبا تمرینات این تیم از امروز تا اطلاع ثانوی در تهران دنبال می‌شود.

صبایی‌ها تمرینات شان را در ورزشگاهی در غرب تهران دنبال می‌کنند و در صدد هستند تا بازیکنان مورد نظرشان را بعد از انتخاب، جذب کرده و با آنها قرارداد منعقد نمایند. 

تیم فوتبال صبای قم در پایان رقابت های فصل گذشته لیگ برتر با قرار گرفتن در بین دو تیم انتهای جدول از لیگ برتر به لیگ دسته اول سقوط کرد. 

کد مطلب 4044923

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها