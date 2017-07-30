به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ، رضا نوروزی سرپرست نخستین فصل کاوش باستان شناختی محوطه ساسانی تل قلعه سیف آباد کازرون این مطلب را در نشست گزارش به همکار که به همت پژوهشکده باستان شناسی در محل پژوهشگاه برگزار شد مطرح کرد .

او گفت :نخستین فصل کاوش‌ در تل قلعه سیف‌آباد نشان داد که این محوطه یکی از مرکز فعال اداری، اقتصادی و بازرگانی دوره ساسانی در جنوب ایران در درون استان بیشابور و نزدیک‌ترین مکان به شهر شاهی شاپور در ایالت بیشاپور بوده است.

به گفته این باستان شناس ، این مرکز با قصر ابونصر یا شیراز قدیم در یک دوره از زمان ساسانی فعال بوده و بیشتر آثار بدست آمده از این دو مکان مشابه هم است.

وی افزود : خمره‌های حاوی دانه‌های خرما در داخل فضاهای معماری نشان‌دهنده این است که کشاورزی در استان بیشاپور اهمیت فراوانی داشته و خرما یکی از مهمترین محصولات این منطقه بوده است.

نوروزی گفت : اثر مهرهای گلی فراوان یافت شده از این مکان که بعد از قصر ابونصر و تخت سلیمان بیشترین تعداد را داراست اهمیت اساسی در شناخت تقسیمات استانی، اداری، نام مکان ها و نام افراد این ناحیه از امپراتوری ساسانی را دارد که در آینده نتایج تکمیلی آن ارائه خواهد شد.

به گفته وی ، تنوع فراوان سفال‌های ساسانی عمدتاً ظروف آذوقه به شکل خمره در این محوطه نشان می‌دهد که این محوطه محل دریافت و صدور محصولات بوده است.

سرپرست هیأت کاوش افزود :شواهد فعلی و مواد فرهنگی یافت شده از شکل گیری این مکان در دوره ساسانی حکایت می کند و تا اواخر این دوره مرکزی فعال در فارس باستان همگام با قصر ابونصر بوده است.

به گفته این باستان شناس ، قرارگیری این محوطه در تقاطع راه های باستانی وکنار دریاچه پریشان نقش مهمی در شکل گیری این مرکز مهم داشته است.

وی در ادامه، اهداف اصلی کاوش باستان شناسی محوطه تل قلعه سیف‌آباد را جلوگیری از تخریب بیشتر آن توسط شرکت گاز و غارت مواد فرهنگی آن توسط سودجویان آثار باستانی اعلام کرد و گفت :درک لایه‌های مختلف استقراری و مراحل مختلف فرهنگی انباشت شده و ارائه چارچوب زمانی مطمئن برای محوطه از دیگر اهداف این پروژه بوده است.

او پی بردن به اهمیت محوطه و ارتباط آن با دیگر محوطه های ساسانی فارس و امپراطوری ساسانی را از دیگر اهداف کاوش باستان شناسی تل قلعه سیف آباد اعلام کرد