به گزارش خبرگزاری مهر، پاول دورف به انتشار اخبار مبنی برانتقال سرورهای تلگرام به ایران واکنش نشان داد و این اظهارات را نادرست خواند.

درهمین راستا دورف در یک پیام توییتری نوشت: هیچ یک از سرورهای تلگرام (یا هر سروری که حاوی اطلاعات خصوصی کاربران ما باشد) به ایران منتقل نمی شود.

همچنین دورف در کانال تلگرام خود نیز توضیح مفصلی در این باره داده است. او در این پیام اشاره می کند احتمالا برخی سیاستمداران یا روزنامه نگاران یک تهیه کننده ترافیک اینترنت (CDN) را که اطلاعات رمزگذاری شده تلگرام را ارائه می کند با سرورهای تلگرام اشتباه گرفته اند.

وی توضیح داده است: این در حالی است که تفاوت های زیادی بین این دو وجود دارد. سرورهای تلگرام اطلاعات خصوصی را ذخیره می کنند و به هیچ کشوری منتقل نمی شوند اما تهیه کنندگان اینترنت و CDN ها در سراسر دنیا کار می کنند و هیچ دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد در تلگرام ندارند.

دوروف در ادامه جزییات بیشتری از اتکا به CDN های طرف سوم در اختیار افراد قرار داده است.

این در حالی است که روز جمعه اخباری مبنی بر انتقال سرورهای تلگرام به برخی کشورهای خاورمیانه از جمله ایران و عربستان منتشر شد. تلگرام نیز در بخش توضیحات خود اشاره کرده بود این سرورها برای افزایش سرعت دانلود به مناطق مختلف جهان منتقل می شوند.