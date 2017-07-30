  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۰۱

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه خبر داد:

واژگونی خودرو سمند در جاده ماهیدشت و مصدومیت شدید راننده

واژگونی خودرو سمند در جاده ماهیدشت و مصدومیت شدید راننده

کرمانشاه- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کرمانشاه از واژگونی خودرو سمند در محور کرمانشاه - ماهیدشت خبر داد.

سید محمد امین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی خودرو سمند در محور کرمانشاه به ماهیدشت خبر داد.

وی با اشاره به مصدومیت شدید راننده ۳۲ ساله گفت: راننده دچار شکستگی انگشت دست، شکستگی ران، آسیب به گردن و لگن شد.

هاشمی افزود: این حادثه ظهر امروز یکشنبه ساعت ۱۵  اتفاق افتاد که بلا فاصله امدادگران هلال احمر شهرستان کرمانشاه مستقر در پایگاه پلیس راه ماهیدشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و فیکساسیون مصدوم در ساعت ۱۵ مصدوم برای اعزام به بیمارستان طالقانی کرمانشاه آماده و انتقال یافت.

کد مطلب 4045556

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها