واژگونی خودرو سمند در جاده ماهیدشت و مصدومیت شدید راننده

سید محمد امین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی خودرو سمند در محور کرمانشاه به ماهیدشت خبر داد.

وی با اشاره به مصدومیت شدید راننده ۳۲ ساله گفت: راننده دچار شکستگی انگشت دست، شکستگی ران، آسیب به گردن و لگن شد.

هاشمی افزود: این حادثه ظهر امروز یکشنبه ساعت ۱۵ اتفاق افتاد که بلا فاصله امدادگران هلال احمر شهرستان کرمانشاه مستقر در پایگاه پلیس راه ماهیدشت به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: پس از انجام اقدامات پیش بیمارستانی و فیکساسیون مصدوم در ساعت ۱۵ مصدوم برای اعزام به بیمارستان طالقانی کرمانشاه آماده و انتقال یافت.