به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد یزدی فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران در آیین رونمایی از کتاب «خداحافظ سالار» که در بردارنده خاطرات همسر شهید همدانی است، اظهارداشت: به واسطه شغلی که دارم در سفرهایی که به خارج از کشور داشتیم ما را برای اهدای گل به سربازان گمنام می بردند. در این مراسم از مسئولان آن کشورها می پرسیدم این سربازان شما چه ویژگی هایی دارند و آیا شما آرزو دارید فرزندانتان شبیه آنها شوند؟ اما آنها ابراز بی اطلاعی می کردند و می گفتند خاطره ای از این سربازان نداریم.

وی افزود: من به مقامات این کشورها می گفتم ما افرادی در کشورمان داریم که نه تنها مردم به ایثار و شهادت آنها افتخار می کنند، بلکه آرزو دارند فرزندان شان همانند آنها زندگی کند. زندگی به سبک شهید همت و باکری و البته سایر شهدا مرگ زیبایی را به همراه دارد و در زندگی شهدا نمی توان نقطه تاریکی پیدا کرد.

فرمانده سپاه تهران با بیان اینکه در جامعه امروز هم می توان همانند شهدا زندگی کرد، گفت: شهید همدانی در دهه ۹۰ همانند همت و باکری زندگی کرد و به ما نشان داد در عصری که با تردید و ابهام به بسیاری از مسائل می نگرند، می توان خوب زندگی کرد. درس همدانی برای ما و جوانان ارزشی بیش از سالهای دفاع مقدس دارد و ویژگی های آن نمایان تر است. شهید همدانی در عین حال که بسیار مقتدر بود اما به خوبی با مردم ارتباط برقرار می کرد و لباس و مقام او، او را از مردم دور کرد.

سردار یزدی در پایان تصریح کرد: شهید همدانی خودش را در برابر ولایت نادیده می گرفت و ظواهر دنیوی و مقام هیچ تردیدی در دل او برای انجام وظایف ایجاد نمی کرد. شهدا الگوهایی بودند که امروز فرزندان ما می توانند مانند آنها انقلابی فکر، حرکت و عمل کنند.