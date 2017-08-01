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۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

حریم خصوصی روی میز «زاویه» شبکه چهار

حریم خصوصی روی میز «زاویه» شبکه چهار

مجله علوم انسانی شبکه چهار این هفته به موضوع «حریم خصوصی» می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، مناظره تلویزیونی این قسمت از برنامه «زاویه» که چهارشنبه ۱۱ مرداد ماه از شبکه چهار سیما پخش می‌شود با حضور ذبیح الله خداییان معاون حقوقی قوه قضاییه و نعمت احمدی عضو هیات علمی دانشگاه روی آنتن می رود.

در این برنامه به سوالاتی از جمله حریم خصوصی چگونه تعیین می­ شود؟ تعیین حد و مرز حریم خصوصی بر عهده چه کسانی است؟ آیا حریم خصوصی مقوله ای منعطف است و به حسب شرایط و مقتضیات تغییر می­ کند یا امری ثابت و لایتغیر است؟ پاسخ داده می شود.

برنامه «زاویه» به تهیه‌کنندگی حسین مروی و با اجرای عبدالله صلواتی چهارشنبه‌ها ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهارسیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4047452

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