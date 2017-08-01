تیم انتخاباتی ترامپ نابسامان تر از آن بود که با روسیه تبانی کند!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، «جرد کوشنر» مشاور ارشد کاخ سفید و داماد «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا در نشستی که روز دوشنبه در عمارت کنگره این کشور در شهر واشنگتن برگزار شد، مدعی شد که «تیم انتخاباتی ترامپ نابسامان تر از آن بود که قادر باشد با مقامات روسیه تبانی کند. این تیم انتخاباتی حتی نمی توانست با نمایندگان خود در تماس باشد!»

کوشنر همچنین مدعی شد: «آنها [مخالفان] فکر می کنند که ما تبانی کردیم، اما ما حتی نمی توانستیم با دفاتر محلی خود تبانی کنیم».

شایان ذکر است که انتقاد از وضعیت نابسامان و آشفته در تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۶ آمریکا به بحث جاری در میان حامیان ترامپ بدل شده است که به موازات طرح اتهام تبانی با مقامات مسکو علیه وی جریان دارد.

این در حالی است که «مایکل کاپاتو» مشاور پیشین ترامپ نیز در مصاحبه خود با شبکه سی ان ان در ماه ژوئیه ادعاهای مشابهی را مطرح کرد. وی مدعی شد که «تیم انتخاباتی ترامپ آنچنان پرمشغله بود که تصور اینکه فردی در این تیم انتخاباتی زمان یا امکانات لازم برای انجام یک چنین تبانی را در اختیار داشته باشد، بسیار دور از ذهن است».