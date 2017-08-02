هوش مصنوعی رانندگان خواب آلود را هشیار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این سیستم هوش مصنوعی از توانایی بالایی برای شناسایی افرادی که در حین رانندگی چرت می زنند، برخوردار است. ابزار یاد شده پنج سطح خواب آلودگی را برای افراد در نظر می گیرد: هشیاری کامل، خواب آلودگی سبک، خواب آلودگی، خواب آلودگی زیاد و خواب آلودگی شدید.

واکنش و هشدار دادن سیستم یاد شده بر مبنای میزان خواب آلودگی افراد صورت می گیرد. سیستم هوش مصنوعی پاناسونیک مجهز به تعدادی دوربین کنترل وضعیت چهره ، حسگر مادون قرمز، زیست محیطی و ... است و از این طریق می تواند وضعیت پلک زدن و حالات افراد را درک کند.

اگر پلک هایتان سنگین شود یا سرعت پلک زدن کاهش یابد این سیستم حساس شده و هشدار می دهد. سیستم یاد شده قادر به شناسایی حدود ۱۸۰۰ وضعیت مختلف در حالات چهره و نحوه پلک زدن است.

هوش مصنوعی مذکور تا بدان حد هوشمند است که با تنظیم نور، جریان هوا و دمای خودرو بر اساس میزان خواب آلودگی شما تلاش می کند تا از وخیم تر شدن شرایط جلوگیری کند. به عنوان مثال اگر خواب آلودگی شما شدید باشد سیستم سعی می کند دمای داخل خودرو را خنک تر کند.

پاناسونیک در حال مذاکره با تعدادی از شرکت های خودروساز به منظور افزودن این سیستم هوشمند به تولیدات آنهاست. احتمالا تا ابتدای پاییز خودروهایی با این امکانات روانه بازار شود.