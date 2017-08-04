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۱۳ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

با توجه به نزدیکی نشست آستانه صورت گرفت؛

رایزنی جابری‌انصاری با قائم مقام وزیر خارجه ترکیه

رایزنی جابری‌انصاری با قائم مقام وزیر خارجه ترکیه

معاون وزیر خارجه ایران و قائم مقام وزیر خارجه ترکیه درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و دور جدید نشست‌های کارشناسی آستانه که به زودی در تهران برگزار می‌شود مذاکره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری‌انصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه که در چارچوب سفر به مسکو و آنکارا شرکای جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، به ترکیه سفر کرد، دیروز (پنجشنبه) با «امید یالچین» قائم مقام وزارت امور خارجه ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

طرفین در این دیدار پیرامون آخرین روندهای منطقه‌ای و بین‌المللی مورد اهتمام دو کشور، به ویژه شرایط سوریه و فلسطین گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.

جابری‌انصاری و امید یالچین در این دیدار همچنین با هدف موفقیت بیشتر دور جدید نشست‌های کارشناسی آستانه که به زودی در تهران برگزار می‌شود، هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردند.

کد مطلب 4049674
هادی رضایی

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