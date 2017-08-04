به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابریانصاری معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در روند آستانه که در چارچوب سفر به مسکو و آنکارا شرکای جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بینالمللی صلح سوریه، به ترکیه سفر کرد، دیروز (پنجشنبه) با «امید یالچین» قائم مقام وزارت امور خارجه ترکیه دیدار و گفتوگو کرد.
طرفین در این دیدار پیرامون آخرین روندهای منطقهای و بینالمللی مورد اهتمام دو کشور، به ویژه شرایط سوریه و فلسطین گفتوگو و تبادل نظر کردند.
جابریانصاری و امید یالچین در این دیدار همچنین با هدف موفقیت بیشتر دور جدید نشستهای کارشناسی آستانه که به زودی در تهران برگزار میشود، هماهنگیهای لازم را به عمل آوردند.
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