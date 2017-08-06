تغذیه با شیر مادر موجب ایجاد علاقمندی کودک به سبزیجات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان مرکز حواس شیمیایی مونل فیلادلفیا دریافتند نوزادانی که شیر سینه با عطر و طعم سبزیجات می خورند کمتر از مصرف سبزیجات در دوره کودکی اجتناب می کنند.

جولی مینلا، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «تجربه حسی هر کودکی منحصربه فرد است اما طعم و مزه اولین غذا که از رحم شروع می شود بستگی به آن چیزی دارد که مادر مصرف می کند.»

زمانیکه مادر باردار سبزیجات مصرف می کند مایع آمونیاک مادر و بعد از آن شیر مادر طعم سبزیجات می گیرد و همین طعم و مزه به کودک منتقل می شود از اینرو در دوره پیش دبستان کمتر از خوردن سبزیجات خودداری می کند.

همانند بسیاری از مادران و افراد بزرگسال، کودکان بیشتر مایل به انتخاب میان وعده های شیرین و شور و نوشیدنی های قندی هستند که همگی در چاقی و بیماری های مزمن نقش دارند.

در این مطالعه، مینلا به طورتصادفی ۹۷ مادری که به نوزادشان شیر می دادند را به یکی از ۵ گروه اختصاص دادند.

به مدت یک ماه، سه گروه نصف فنجان آب هویج، کرفس، چغندر و یا سبزیجات دیگر را قبل از شیردهی نوشیدند. یک گروه زمانی شروع به نوشیدن آب سبزیجات کردند که نوزادشان دو هفته شده بود، و گروه دیگر در زمان ۱.۵ ماهگی و گروه سوم در زمان ۲.۵ ماهگی نوزاد شروع به مصرف آب سبزیجات کردند.

مادران گروه چهارم به مدت سه ماه و زمانیکه کودک شان دو هفته ای بود آب سبزیجات نوشیدند. گروه پنجم به عنوان گروه کنترل هیچ آب سبزیجاتی نمی نوشیدند.

محققان مشاهده کردند زمانیکه غذاهای پخته به رژیم غذایی کودک اضافه شد کودکانی که در معرض شیر مادر با طعم سبزیجات قرار گرفته بودند حس بدی نسبت به غذایشان نشان نمی دادند.

همچنین هر چقدر قرارگیری در معرض طعم و مزه سبزیجات زودتر شروع شود، احتمال اجتناب کودک کمتر خواهد بود.