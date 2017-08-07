مشکلات مالی «فصل شکار» پابرجاست/ پایان فیلمبرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابوالقاسمی‌نژاد تهیه کننده فیلم سینمایی «فصل شکار» گفت: در روزهای گذشته درباره رفع مشکلات و پایان فیلمبرداری فیلم «فصل شکار» خبری منتشر شد که هم درست بود و هم غلط چون ما فیلمبرداری آن را به پایان بردیم اما باید بگویم مشکلات مالی پروژه به دلیل نبود حمایت مالی کسانی که از ابتدا قول همکاری و مساعدت داده بودند و تاکنون اقدامی نکردند، کاملا پابرجاست.

وی ادامه داد: مشکلات مالی پروژه «فصل شکار» به هیچ وجه حل نشده است اما چون ما زمان را از دست داده بودیم و امکان داشت این فیلم برای همیشه ناقص باقی بماند و زحمات کل گروه به هدر برود با کمک و حسن نیت تیم پشت صحنه و بازیگران دور هم جمع شدیم و سکانس های باقیمانده را فیلمبرداری کردیم اما هنوز قسمتی از تعهدات مالی به همکارانمان را پرداخت نکرده ایم.

تهیه کننده «فصل شکار» عنوان کرد: من باید از معرفت و رفاقتی که بازیگران و تمامی عوامل پروژه از دل و جان و در شرایط بسیار سخت اجرای فیلم، با وجود عملی نشدن قسمتی از تعهدات مالی پروژه به خرج دادند تا فیلمبرداری به پایان برسد و موجب شد زحمات کل گروه به هدر نرود، بسیار تشکر کنم و بگویم که این دوستان سنگ تمام گذاشتند و پایان کار مدیون حسن نیت آن هاست.

وی در پایان بیان کرد: امیدوارم با مساعدت نهادهای فرهنگی مرتبط، چون بنیاد سینمایی فارابی و دوستان و سایر مسئولانی که از ابتدا به ما قول همکاری دادند بتوانیم مطالبات همکاران را هرچه زودتر پاسخ بدهیم و مراحل فنی پس از تولید را انجام داده و ان شاءالله فیلم خوبی را برای نمایش آماده کرده و بتوانیم خستگی کار را از تن به در کنیم.

فیلم سینمایی «فصل شکار» را داریوش یاری کارگردانی کرده است و مهران احمدی، حامد کمیلی و محیا دهقانی بازیگران اصلی آن هستند.

فیلمنامه این فیلم را داریوش یاری به همراه سارا خسروآبادی با مضمونی اجتماعی به نگارش درآورده و فیلم داستان زندگی یک نوازنده موسیقی را روایت می کند که به دلایلی مجبور می شود از خارج از کشور به روستای پدری اش بازگردد.

«فصل شکار» در صورت حل مشکلات مالی، برای نمایش در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود.