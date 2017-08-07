علاقمند به گسترش روابط علمی، فرهنگی و اقتصادی با سنگال هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز دوشنبه در این دیدار سنگال را کشوری مهم در غرب آفریقا و دوست جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت: در سال‌های گذشته ملاقات‌های مفید و سازنده‌ای با رییس جمهور سنگال انجام شده و روابط ما همواره خوب بوده است.

روحانی با بیان اینکه مبارزه با تروریسم می‌تواند هدفی مشترک بین تهران و داکار باشد، اظهار داشت: اینکه می‌بینیم تروریسم در منطقه ما و در آفریقا فعال است و حتی توانسته افکار برخی جوانان را جذب کند، نشانه این است که در کار فرهنگی کوتاهی شده است. کشورهایی مثل ایران و سنگال با برخورداری از سابقه طولانی فرهنگی و اسلامی می‌توانند در ترویج اسلام رحمانی و مقابله با تفکرات افراطی که نسبت واقعی با اسلام نداشته اما همواره در طول تاریخ برای مسلمانان مشکل‌آفرینی کرده، اقدامات مؤثری انجام دهند.

رییس‌ جمهور تصریح کرد: ایران و سنگال با توجه به نزدیکی نظراتشان در موضوعات بین‌المللی می‌توانند در مجامع بین‌المللی همفکری و همکاری بیشتری داشته باشند.

روحانی توسعه مناسبات فرهنگی و هنری و همچنین همکاری در حوزه کتاب و حفظ نسخ تاریخی را از جمله محورهای همکاری دو کشور اعلام کرد.

"انجای" وزیر فرهنگ و ارتباطات سنگال نیز در این دیدار با ابلاغ پیام تبریک رییس جمهور کشورش، گفت که سنگال اهمیت خاصی برای روابط خود با ایران قایل است و علاقمندیم روابط‌مان را در همه عرصه‌ها بویژه در زمینه‌های فرهنگی و هنری با ایران گسترش دهیم.

وزیر فرهنگ و ارتباطات سنگال اظهار داشت: جنابعالی در مراسم تحلیف سخنرانی بسیار خوبی داشتید و نکات کلیدی را درباره اهمیت امنیت و مبارزه با افراط‌گرایی بیان کردید.

وی تصریح کرد: سنگال دروازه ورود اسلام به غرب آفریقاست و آثار ارزشمند اسلامی مثل مساجد کهن و نسخ خطی قدیمی در این کشور، می‌تواند زمینه‌ای برای تعاملات فرهنگی و هنری بین ایران و سنگال باشد.