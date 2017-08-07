تاریخ اجرای «زنمرد» مشخص شد/ همراهی با ارکستر ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه موسیقایی- نمایشی «زنمرد» به نویسندگی و کارگردانی کامران رسول زاده ساعت ۲۱:۳۰ روزهای دوشنبه ۲۳ و سه شنبه ۲۴ مرداد ماه با اجرای ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان در تالار وحدت تهران به صحنه می رود.

«زنمرد» با بهره‌گیری از تکنولوژی پروژکشنِ هولوگرافیک، یک اثر ترکیبی است که اجرای موسیقی آن را ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان به عهده دارد. این رویداد به نویسندگی و کارگردانی کامران رسول‌زاده و دراماتورژی علی شمس اجرا می‌شود و آرمان مهربان، تنظیم کننده قطعه‌های موسیقی-نمایش «زنمرد» برای ارکستر ملی است. در این موسیقی –نمایش، عاطفه رضوی، سارا میرایی و کامران رسول‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند.

در این پروژه علاوه بر عوامل یاد شده مجید ضابطی مدیر تولید، آزیتا خرمی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، امین علمایی دستیار کارگردان، مهدی مرودشتی سوپروایزر جلوه های ویژه، مِقِدی شامیریان طراح لباس، علی کوزه گر طراح نور، ماریا حاجی‌ها طراح چهره‌پردازی، بابک کیوانی طراح صدا، افروز پرتوی طراح و مجری دکور، محمود توسلیان مشاور رسانه‌ای، احسان نقابت عکاس و طراح پوستر و سارا حدادی مدیرروابط عمومی حضور دارند.