ساعت دیدار سپیدرود و گسترش فولاد تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این تغییر به جهت نامناسب بودن نور ورزشگاه خانگی گسترش فولاد تبریز (بنیان دیزل) صورت پذیرفت تا این مسابقه بدون مشکل برگزار شود. این بازی از ساعت ۱۹:۴۵ دقیقه به ۱۸:۱۵ دقیقه تغییر کرد.

این اتفاق در حالی روی داده که بر طبق اعلام سازمان لیگ قرار بود تمام بازی‌های لیگ در هفته‌های آغازین زیر نور برگزار شود و در این شرایط به دلیل نامناسب بودن شرایط نور ورزشگاه این دیدار در گرمای حدود ۴۰ درجه سانتی گراد تبریز به میدان بروند.

پیش از این قرار بود مسابقه دو تیم در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شود و به دلیل درخواست باشگاه گسترش فولاد این بازی به ورزشگاه بنیان دیزل منتقل شد.