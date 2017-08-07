خرازی: حمایت از برادران فلسطینی در سرلوحه سیاست خارجی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با هیات بلند پایه حماس که جهت مراسم تحلیف ریاست جمهوری در تهران بسر می برند، ملاقات کرد.

خرازی در این ملاقات بر حمایت از فلسطین تاکید کرد و آنرا یکی از آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

وی با بیان اینکه آنچه در سالهای اخیر در منطقه رخ داده است، قطعاً یک سیاست صهیونیستی بوده که متاسفانه بعضی از کشورهای منطقه نیز بدام آن افتادند، گفت: مرتکب اشتباهات سنگینی شدند که تفرق کشورهای اسلامی را در بر داشت و موجب تحلیل ارتشهای اسلامی و کشتار و ویرانی وسیعی در منطقه شد.

خرازی اظهار داشت: علیرغم اینکه با تبلیغات دروغین جمهوری اسلامی را به حمایت از شیعیان متهم می کنند مسئله فلسطین و حمایت از برادران فلسطینی که از اهل تسنن هستند، سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار دارد و بابت آن هزینه های زیادی را نیز پرداخته است.

عزت الرشق مسئول روابط عربی و اسلامی حماس نیز در این ملاقات به تشریح وضعیت داخل فلسطین پرداخت و اتفاقات اخیر در مسجد الاقصی را یک پیروزی برای فلسطینیان دانست که همه گروههای فلسطینی بطور متحد با توطئه رژیم صهیونیستی در کنترل مسجد الاقصی مقابله کردند.

وی گفت: آنها مجبور شدند که از سیاست طراحی شده خود عقب نشینی کنند.

عزت الرشق افزود: الآن در منطقه دو جبهه وجود دارد جبهه مقاومت و گروههای در کنار آن و جبهه مقابل آن که برای جلب رضایت اسرائیل و آمریکا تلاش می کنند. به همین جهت امروز مقاومت در فلسطین مورد هدف است و در نتیجه ایران نیز که حامی اصلی جبهه مقاومت بشمار می رود تحت فشار قرار می دهند.