لزوم توجه به فرهنگ دستگیری در جامعه/مردم ولی نعمتان ما هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع دانشجویان وظیفه مرکز آموزش شهدای وظیفه نزاجا (۰۱) با تقسیم بندی اصول زندگانی اهل بیت به اصول اعتقادی، اصول اخلاقی و اصول سیاسی- اجتماعی به بیان دو نکته از اصول اخلاقی پرداخت و اظهار کرد: با گذشت بودن یکی از زیر مجموعه‌ های اصول اخلاقی در میان اهل بیت بود که به آن اصل اخلاقی توجه داشتند.

وی با بیان اینکه خدمت بی منت به مردم و فرهنگ دستگیری در دین اسلام بسیار توصیه شده و تحت عنوان اصول اخلاقی حاکم بر زندگی اهل بیت همواره ظهور و بروز داشته است، افزود: انبیا و اهل بیت، اولا همواره از تمامی ظرفیت‌های خود برای گره گشایی از مردم بهره می‌گرفتند و ثانیا این خدمت بی منت بود؛ حتی منت می‌کشیدند و این خدمت را ارائه می‌دادند و این رفتار عین آموزه‌های دینی ما از قرآن کریم است.

محمد حسنی با اشاره به بد اخلاقی‌های رایج امروز در جامعه تصریح کرد: چنانچه اصول اخلاقی اهل بیت مد نظر ما باشد، هرگز در جامعه شاهد چنین بد اخلاقی‌هایی نخواهیم بود و این اصول باید در میان مردم و مسئولان نهادینه و رایج شود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه در محیط اداری کشور باید در برابر ارباب رجوع احساس بدهکاری داشته باشیم، افزود: مردم ولی نعمتان ما هستند و هرگز نباید از بیان درخواست و مشکلات خود احساس ترس و حقارت کنند.