صادرات زعفران از رونق افتاد/اعلام نرخ های جدید طلای سرخ

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زعفران در طی ۱۰ روز اخیر در بازار تقریبا تغییری نداشته است، اظهارداشت: روند صادرات نسبت به گذشته مقداری کندتر شده است.

وی درباره دلایل این امر توضیح داد: روند صادرات هر ساله در این فصل کند می شود چراکه کمتر از دو ماه به فصل برداشت مانده و همه منتظر رسیدن محصول نو به بازار هستند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: در بازار داخلی نیز روند خرید و مصرف زعفران کند شده است.

وی قیمت انواع زعفران را در حال حاضر حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

میری درباره میزان صادرات طلای سرخ در سالجاری نیز گفت: متاسفانه هنوز گمرک آمار صادرات زعفران را در سالجاری اعلام نکرده است.