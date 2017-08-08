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۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

صادرات زعفران از رونق افتاد/اعلام نرخ های جدید طلای سرخ

صادرات زعفران از رونق افتاد/اعلام نرخ های جدید طلای سرخ

نایب رئیس شورای ملی زعفران ضمن اعلام نرخ های جدید طلای سرخ؛ اظهارداشت: روند صادرات نسبت به گذشته مقداری کندتر شده چراکه همه منتظر ورود محصول نو به بازار هستند.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر  با بیان اینکه قیمت زعفران در طی ۱۰ روز اخیر در بازار تقریبا تغییری نداشته است، اظهارداشت: روند صادرات نسبت به گذشته مقداری کندتر شده است.  

وی درباره دلایل این امر توضیح داد: روند صادرات هر ساله در این فصل کند می شود چراکه کمتر از دو ماه به فصل برداشت مانده و همه منتظر رسیدن محصول نو به بازار هستند.  

نایب رئیس شورای ملی زعفران اضافه کرد: در بازار داخلی نیز روند خرید و مصرف زعفران کند شده است.  

وی قیمت انواع زعفران را در حال حاضر حداقل ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.  

میری درباره میزان صادرات طلای سرخ در سالجاری نیز گفت: متاسفانه هنوز گمرک آمار صادرات زعفران را در سالجاری اعلام نکرده است.  

کد مطلب 4053137

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