به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر سه شنبه در نشست بررسی و هماهنگی در خصوص ثبت رسمی معاملات غیرمنقول توسط دستگاه‌های دولتی شهرستان تنگستان، با اشاره به اهمیت ثبت رسمی معاملات و اسناد املاک دولتی، اظهار کرد: ثبت و مستندسازی دقیق اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی، موجب شفافیت، صیانت از حقوق عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات و مدیریت بهتر دارایی‌های دولت خواهد شد.

مسلم سلیمانی بر ضرورت همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی با مراجع ذی‌ربط تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های دولتی باید نسبت به شناسایی، تکمیل مستندات و پیگیری فرآیند ثبت رسمی املاک و معاملات غیرمنقول خود با جدیت اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک دولتی و اجرای دقیق فرآیندهای قانونی در این حوزه، باید با جدیت دنبال شود و دستگاه‌های اجرایی ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود، موانع و مشکلات احتمالی را برای بررسی و رفع آن به فرمانداری اعلام کنند.

در این نشست، آخرین وضعیت املاک و معاملات غیرمنقول دستگاه‌های دولتی، روند ثبت رسمی اسناد و ضرورت ساماندهی و تعیین تکلیف املاک دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

