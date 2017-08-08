به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی خانه فرهنگ ایثار و مقاومت، حجت الاسلام محمدعلی انصاری مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌در سفر به مشهد مقدس به اهتمام جدی نسبت به حل مشکلات ایثارگران گفت: حوزه فرهنگ درواقع هویت هر جامعه محسوب می‌شود که اعتبار افراد آن جامعه را در برمی‌گیرد.

انصاری گفت: دین اسلامی‌که ما مفتخر به پیروی از آن هستیم در سایه فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها به دست ما رسیده و تارخ انقلاب اسلامی‌نیز نشان می‌دهد این انقلاب با ایثار و از خودگذشتگی مردم در سایه رهبری دلسوزانه امام راحل(ره) شکل گرفته و باعث بیداری مردم و پیروزی نهضت اسلامی‌شده است.

انصاری اعلام کرد : وظیفه ما در وزارت ارشاد ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری است فرهنگی که در دوران دفاع مقدس اوج گرفت و عطر آن در فضای جامعه اسلامی‌پیچید و بایستی تلاش کنیم تا این روحیه که در جامعه ما رشد پیدا کرده، با بی توجهی و سهل انگاری به دست فراموشی سپرده نشود.

مشاور وزیر تصریح کرد: اگر یک روز در جبهه نبرد برای حفظ و دفاع از تمامیت ارضی و عزت کشور انجام وظیفه می‌کردیم، امروز در سنگر فرهنگی از هویت اسلامی، ملی و فرهنگی خود دفاع و پشتیبانی می‌نماییم و همه کسانی که در حوزه فرهنگ دست اندرکارند رسالت ویژه ای در این خصوص بر عهده دارند.

حجت الاسلام محمدعلی انصاری از سازمان‌ها و ادارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌خواست تا جایگاهی برای رسیدگی به امور ایثارگران در سازمان متبوع خود قائل شوند و توجه بیشتری را به این مهم اختصاص دهند. همچنین در فعالیت‌های فرهنگی و هنری بهای بیشتری به قشر ایثارگران داده شود تا آنها همواره این احساس را داشته باشند که فداکاری و گذشت‌شان در روزگار دفاع مقدس از یاد نرفته و نزد دولت و مردم دارای ارزش، منزلت و کرامت هستند.

مشاورفرهنگ و ارشاد اسلامی‌ضمن تبیین نقش ایثارگران در پیشبرد اهداف بلند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد: ایثارگران گنجینه‌های ارزشمند تاریخ کشورما هستند و نباید به هیچ دلیل و بهانه‌ای ایثارگری آنها به فراموشی سپرده شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و سازمانها و ادارات تابع آن در بخشهای مختلف باید به دنبال آن باشد تا با توجه به ایثارگران گامی‌بلند برای اعتلای فرهنگ ایثار بردارند.

انصاری در پایان یادآور شد: توجه به ایثارگران حتماً نباید جنبه مادی داشته باشد چون آنان ثابت کرده‌اند در قبال ازجان گذشتگی‌شان توقع و انتظاری جز احترام از جامعه و مسئولین ندارند. گاهی با یک توجه، یک سرکشی و عیادت از ایثارگران می‌توان دل آنها را خشنود کرد و به آنها گفت: فداکاری و ازخودگذشتگیشان از حافظه ملت پاک نمی‌شود.