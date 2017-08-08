مجلس به دنبال وحدت و انسجام است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی جلیل رحیمی جهان‌آبادی در اخطار قانون اساسی خطاب به پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: شما به عنوان شخصیت سیاسی و مورد قبول جامعه اهل سنت هستید.

وی ادامه داد: انتخابات ریاست جمهوری و مراسم تحلیف، با شکوهِ تمام برگزار شد و بیش از ۱۰۰ هیأت خارجی در مراسم تحلیف حضور یافتند.

رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: آیا این شرط برادری است که بگوییم برای نماینده اهل سنت جایی در خانه ملت نبوده است؛ اهل سنت شهروندان باایمان و مرزبانان این مملکت هستند.

وی افزود: عزت و شرف ایران به حضور چند هیأت خارجی در مراسم تحلیف نیست؛ عزت ایران به این است که همه قومیت‌ها و مذاهب در ایران مورد احترام باشند.

رحیمی جهان‌آبادی از هیأت رئیسه مجلس گلایه کرد و گفت: هیأت رئیسه مجلس اجازه نداد که مولوی عبدالحمید به عنوان نماینده اهل سنت در مراسم حضور یابد.

وی پاسخ‌های ریاست مجلس در جلسه غیرعلنی را غیرقابل پذیرش خواند و گفت: باید هیأت رئیسه از ملت ایران و اهل سنت عذرخواهی کند.

مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: آقای لاریجانی قبل و بعد از جلسه اعلام کردند به دلیل کمبود جا، هیچ‌کدام از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها به مراسم تحلیف دعوت نشده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه قصد توهین به قومیت‌ها و مذاهب وجود نداشته است، تصریح کرد: مولوی عبدالحمید اهل سنت است و همه اقوام، اساس و پایه این مملکت هستند و قابل احترام می‌باشند.

پزشکیان ادامه داد: تعداد زیاد مقاماتی که از کشورهای مختلف تقاضا داشتند که در این مراسم شرکت کنند، اجازه نداد که از بزرگان دعوت کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شیعیان، اهل سنت، ترک، لر و کرد در کشور، عزیز هستند و مملکت برای آنهاست.