آیین تجلیل از چهره های فرهنگی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با همکاری و مشارکت نهادهای فرهنگی، مراسم تجلیل از استاد برجسته و چهره ماندگار ادبی ایران، استاد سیدمهدی شجاعی، تقدیر از استاد سعید تشکری از نویسندگان ارزشمند کشور و مشهد مقدس و مراسم تجلیل از خانواده شهید خبرنگار محمود صارمی (خبرنگاری که در مزار شریف افغانستان به شهادت رسید و روز خبرنگار مزین به نام ایشان در تقویم ملی کشور نامگذاری شد) به مناسبت روز خبرنگار برگزار می‌شود.

برپایه این گزارش، گروه صنعتی رامک خودرو در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی خود در کنار فعالیت تخصصی، بازرگانی و صنعتی در نظر دارد همزمان در هفته خبرنگار از تنی چند از چهره‌های فرهنگی و خانواده شهید خبرنگار صارمی تجلیل به‌عمل آورد.

در این رویداد فرهنگی که چهارشنبه ۱۸ مردادماه با هدف توسعه کتاب و کتاب خوانی با حضور چهره‌های فرهنگی شناخته شده برگزار می‌شود، بیش از یک‌هزار کتاب از اثار آئینی استاد سیدمهدی شجاعی بین مخاطبان نمایشگاه توزیع و اهدا خواهد کرد.

برگزاری همایش تجلیل از خانواده شهدای آتش‌نشان کشور در سال ٩٥ مشهد، همایش تجلیل از خانواده شهدای محیط‌بان کشور در سال ٩٥ در شیراز، همایش و سمینار اموزشی و علمی دانش اموزان و نوجوانان نخبه کشور با همکاری دانشگاه تهران و وزارت اموزش و پرورش (سال‌های ٩٥ و ٩٦)، طرح یک روز خوب برای بچه‌های خوب (ویژه کودکان کار) و بازارچه خیریه با هنرمندان (سال ٩٣، ٩٤ ، ٩٥) از جمله برنامه‌های فرهنگی است که گروه صنعتی رامک خودرو در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود تا به امروز برگزار کرده است.

گفتنی است این برنامه تجلیل عصر چهارشنبه ۱۸ مردادماه در نمایشگاه بین‌الملی مشهد با حضور نویسندگان، مسئولان فرهنگی و چهره‌های شناخته شده ادبی برگزار می‌شود.