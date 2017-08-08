به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب معرفت شناسی اسلامی و علم دینی توسط جمعی از نویسندگان و به کوشش و نظارت دکتر محمد محمدرضایی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران و رئیس کارگروه معرفت شناسی و علم دینی مرکز دانش افزایی اساتید دانشگاهی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها منتشر شده است.

این کتاب با همکاری حجت الاسلام رضا حاج ابراهی استادیار دانشگاه امیرکبیر، سیدمحمدعلی دیباجی دانشیار دانشگاه تهران، ابوالفضل ساجدی دانشیار موسسه امام خمینی (ره) و حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نگارش درآمده است.

کتاب معرفت شناسی اسلامی و علم دینی، با ضمیمه دیدگاه اساتیدی همچون آیت الله جوادی آملی، آیت الله سبحانی و آیت الله مصباح یزدی به چاپ رسید.

بخشهای این کتاب عبارتند از:

۱٫ معرفت شناسی اسلامی؛

هدف این بخش آشنایی با اهم مباحث معرفت شناسی بالاخص معرفت شناسی دینی معتبر است. زیرا امروزه دیدگاه هایی در این حوزه مطرح شده است که همه معرفت‌های دینی را ظنی می‌دانند. از این رو هنگامی می توانیم از علم دینی سخن بگوییم که دست یاب به معرفت دینی معتبر ممکن باشد.

۲٫ دین شناسی؛

هدف این بخش اثبات اهمیت و جایگاه دین و کارکردهای آن در عرصه‌های گوناگون است. در ادامه بحث و بررسی در باب نفی پلورالیسم دینی و نیز زبان دین و رابطه عقل و دین صورت گرفته است.

۳٫ رابطه علم و دین

هدف این بخش آشنایی با انواع دیدگاه‌های مختلف در باب رابطه علم و دین است و در نهایت نظریه مختار در باب تعامل علم ودین بیان شده است.

۴٫ علم دینی

هدف این بخش، ارائه تصویری روشن از علم دینی است که به عنوان مقدمه برخی از دیدگاه‌های رایج در باب علم دینی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

۵٫ ضمائم

ضمیمه اول: جهت غنابخشی به محتوای کتاب دیدگاه‌های حضرات اساتید معزز، آیت الله العظمی سبحانی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله مصباح یزدی(دامت برکاتهم) در باب علم دینی ارائه شده است.

ضمیمه دوم: فلسفه علم. هدف این نوشتار نقد و بررسی دیدگاه های اثبات گرایی، تأییدگرایی و ابطال گرایی در حوزه روش شناسی علوم تجربی است.

هدف این کتاب ارائه تصویری روشن از علم دینی است که سایر بخش ها جنبه مقدماتی دارد. از این رو مدرسان محترم به فراخور سبک و سلیقه اساتید دانشگاهها می توانند بحث های لازم جهت نیل به تعریف علم دینی را از بخشهای مختلف کتاب گزینش کنند.

در بخشی از مقدمه این اثر به قلم دکتر محمدرضایی آمده است:

حیات حقیقی و طبیه انسان در گرو رشد و تعالی معرفت، سلوک معنوی و پیمودن درجات کمال قرب الی الله است. در این راستا آنچه کام عطشناک جرعه جویان معرفت ناب و تشنه کامان طریق هدایت را به نیکوترین وجه سیراب می سازد کتاب مجید الهی و سنت شریف نبوی است. این دو گنجینه های ارزشمندی هستند که گوهرهاشان بی پایان و فروغشان ابدی است. از آن رو که قرآن مراتبی دارد و هرکس درخور استعداد خویش از آن بهره می برد. خداوند بیان و تبیین آیات خود را بر عهده پیامبر و معصومان: نهاده است تا در پرتوی هدایت ها و نورافشانی های آنان بهره دیگران از این کتاب مقدس فزونی یابد.

استمرار تاریخی این پرتو افشانی نیز به عهده عالمان و مفسران ربانی و زمان شناس نهاده شده است تا با کاربست روش و منطق صحیح فهم قرآن از اسرار این گنج مکنون پرده برگیرند و متناسب با نیازهای زمان به اکتشاف و استنباط از این منبع لایزال الهی بپردازند.

افزون بر آن سزاوار است همه فرهیختگان و ارباب دانش روز به روز خود را با این هدیه آسمانی آشناتر ساخته و از هدایت ها و مواهب آن بهره گیرند.

طرح دانش افزایی اساتید محترم دانشگاه های سراسر کشور فرصتی هموار و مغتنم است تا با تقویت بنیادهای نظری معرفت دینی و آشنایی با روش استفاده از قرآن زمینه های پویش در این مسیر سعادت آفرین را هموار سازد. از سوی دیگر توصیه های اکید عارف واصل، حضرت امام خمینی; و نیز خلف صالح ایشان رهبرحکیم و فرزانه انقلاب، حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته در جهت تحقق تمدن بزرگ اسلامی و تولید علم و دانش اسلامی ما را بر آن داشت که گامهای آغازین را در حوزه مباحث ناظر به معرفت شناسی اسلامی و علم دینی برداریم.

رجاء واثق داریم که جامعه علمی پویا و بالنده کشورمان با استمداد از عنایات الهی و توجهات خاص حضرت ولی عصر(عج) دستیابی به قله های بلند دانش را مطمع نظر قرار داده راهی نو فراروی بشریت قرار دهد.

در این راستا گروه معرفت شناسی اسلامی و علم دینی در جهت تدوین سرفصلهای این عنوان درسی، طرح اولیه ای را آماده نمود که بعد از بحث و بررسی در نهایت در شورای عالی نهاد، به تصویب رسید.