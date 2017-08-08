حافظان حجرات و مفسران نور با یکدیگر رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد طراحی مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۸ از رقابت صدها تن از علاقمندان به علوم قرآنی در دومین دوره از مسابقات حفظ قرآن در این منطقه خبر داد و گفت: سلسله مسابقات قرآنی با هدف ایجاد شور و نشاط در جلسات سنتی قرآن، شناسایی استعداد های قرآنی محلات، تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی با فراهم‌سازی زمینه رقابتی سالم در بین شهروندان منطقه ۱۸ ، برگزار می شود و نخستین دوره از این مسابقات در بهار امسال به حفظ سوره واقعه اختصاص داشت که با حضور بیش از ۲۰۰ نفر برگزار شد و شرکت کنندگان در دو رده سنی ۷ تا ۱۵ سال، و بالای ۱۵ سال به رقابت پرداختند و در هر گروه به ۳ نفر از برگزیدگان و در مجموع به ۱۲ برگزیده هدایایی اهدا شد.

طراحی با بیان اینکه دومین دوره از این مسابقات به حفظ سوره حجرات و تفسیر سوره مبارکه نور اختصاص دارد گفت: حفظ سوره مبارکه حجرات برای شرکت کنندگان زیر ۱۵ سال است و در بخش حفظ قرآن به شیوه حفظ و ترتیل و قرائت به سبک اساتید برجسته امتیاز ویژه تعلق می گیرد. مسابقه تفسیر سوره مبارکه نور نیز ویژه بالای ۱۵ سال است و منبع آزمون هم تفسیر نمونه می باشد .

رییس فرهنگسرای خاتم(ص) افزود: مساجد و کانون های قرآنی و دارالقرآن منطقه مشارکت کنندگان این مسابقات هستند و داوران برجسته قرآنی داوری مسابقات را بر عهده دارند.

به گفته طراحی مهلت ثبت نام در مسابقه ۳۱ تیر ماه و زمان مسابقه دوم شهریور ساعت ۹ تا ۱۲ است که در این روز خواهران در فرهنگسرای خاتم(ص) و برادران در خانه فرهنگ امام علی (ع) به رقابت می پردازند. به نفرات برگزیده نیز در دو سطح نوجوان و بزرگسال در روز عید سعید قربان به رسم یادبود هدایایی اهدا می شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقات می‌توانند به فرهنگسرای خاتم(ص) و مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۸ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۶۶۲۰۷۰۸۱ تماس بگیرند.