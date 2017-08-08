به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، نظام رده‌بندی سنیِ بازی‌های رایانه‌ای ایران (ESRA) که به بررسی و رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای اهتمام دارد، این ژانر از بازی‌ها را همانند دیگر بازی‌ها بررسی کرده و سپس رده سنی مناسب با آن‌ها را ارائه می‌کند.

رده‌بندی سنی این دست بازی‌ها به این صورت است که بسته به نوع گیم‌پلی بازی‌ها، سطح گرافیک آن‌ها و همچنین محتواهای آسیب‌رسانی که در هر کدام از آن‌ها ممکن است وجود داشته باشد، رده‌های مناسب برای گروه‌های سنی مختلف لحاظ می‌شود. در بحث خشونت که یکی از عناصر اصلی این دست بازی‌ها به حساب می‌آید، این نکته حائز اهمیت است که بسته به نوع و میزان خشونتِ موجود در بازی، رده سنی آن منظور می‌شود که عمدتاً از +۱۲ بالاتر است و الزاماً در رده +۱۸ قرار نمی‌گیرد. چرا که عوامل تعیین‌کننده رده سنی، در طیف‌های مختلف اثرات متفاوتی بر بازیکن خواهند داشت.

به عنوان مثال در موارد مربوط به نمایش خون در بازی، سه مؤلفه حجم موجود، سطح گرافیک بازی و همچنین ماندگاری آن در طول قسمت‌های مختلف بازی مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن اصول و روش‌های مدون، رده سنی بازی مشخص می‌شود. همین طور است در مورد بخش‌های مربوط به کشتن که به عنوان مثال اگر این کشتن به همراه پاشیدن خون باشد، رده سنی بازی مورد نظر ۱۸+ در نظر گرفته می‌شود و اگر همین کشتن بدون خون باشد یا دیگر محتواهای آسیب رسان بازی، شدت تأثیرگذاری ضعیفی داشته باشند، رده سنی بازی ۱۵+ یا ۱۲+ خواهد شد.

اما به طور کلی از آنجایی که اغلب بازی‌های مشهور این ژانر دارای خشونت همراه با خون زیاد هستند عموما رده‌ی سنی ۱۸+ می‌گیرند.

به‌عنوان مثال بازی‌هایی همچون Tomb Raider: Underworld، Batman: Arkham Knight و Assassin's Creed: Syndicate رده‌ی سنی ۱۸+ را از نظام ESRA دریافت کرده‌اند.