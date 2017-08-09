وقتی یک قاشق آب ماهواره را حرکت می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، محققان سیستم میکرو نیرومحرکه کوچکی ساخته اند که با قطرات تقطیر شده آب ماهواره های کوچک را حرکت می دهد.

این سیستم برای ماهواره های کوچک CubeSate ساخته شده و با استفاده از مویرگ های ریز، آب را جذب و سپس آن را به بخار تبدیل می کند. به این ترتیب نوعی نیروی پیشرانه ایجاد می کند. مشابه این فرایند در پرینترهای جوهر افشان انجام می شود.

این روش را می توان برای کنترل ارتفاع و مانورهای دیگر در فضاپیماهای کوچک به کار برد.

جالب آنکه می توان با این روش از محیط های فضایی مملو از آب(مانند فوبوس، قمر مریخ) به عنوان یک ایستگاه تامین سوخت استفاده کرد.

ماهواره های CubeSat فضاپیماهای ارزان و کوچکی هستند که هر روز بر محبوبیت آنها افزوده می شوند. می توان از این ماهواره ها به شکل یک شبکه بزرگ استفاده کرد که تصاویری با کیفیت بالا ثبت می کنند یا محیط را بررسی می کند. جالب آنکه ماهواره های کوچک حتی قابلیت انجام نظارت های نظامی را دارند.

در این روش مویرگ هایی با عرض حدود ۱۰ میکرومتر ویژگی های میکروسکوپی آب را مهار می کنند. سپس سیستم با کمک بخاری هایی کوچک در انتهای مویرگ بخار آب را می سازد تا نیروی پیشرانه فراهم شود.

این مویرگ ها همزمان با فعال کردن بخاری ها قابلیت خاموش و روشن شدن دارند.

در آزمایش ها محققان در چهار سیستم FEMTA (داخل یک ماهواره نمونه) به اندازه یک قاشق چایخوری آب ریختند و آن را در خلا آزمایش کردند.

نرخ نیروی پیشرانه به قدرت این سیستم ۲۳۰ میکرون نیوتن به ازای هر وات بود.