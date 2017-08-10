مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد قروه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد امام خمینی شهرستان قروه همزمان با همایش تجلیل از خیرین، مودیان و عاملین زکات برگزار شد و در این مراسم از خدمات سه ساله «علیرضا خوشبخت» تجلیل و «محمد علی روحانی» به عنوان سرپرست موقت معرفی شد.

رئیس سابق کمیته امداد قروه در این مراسم با بیان اینکه مجموعه امداد برای رسیدن به اهداف خود نیاز به اعتماد عمومی و مردمی برای تقویت کمک ها می باشد، به مدت سه سال خدمت خود اشاره کرد و گفت: در مدت این سه سال مبلغ ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان کمک های نقدی در بحث صدقات، اکرام و ایتام و زکات جمع آوری که به صورت حتمی در شهرستان و در راستای رفع نیاز محرومان هزینه شد.

به گفته علیرضا خوشبخت شهرستان قروه دارای ظرفیت های بالایی است لذا می طلبد که با اعتماد سازی بیشتری در جهت رسیدن بهتر به اهداف مدنظر گام برداشت.

وی در ادامه از تشکیل ۴۲۰ پرونده اشتغالزایی در سال جاری و معرفی به بانک های عامل جهت دریافت تسهیلات خبر داد و افزود:اعتبار لازم برای طرح های اشتغالزایی ۷۲ میلیارد ریال می باشد که تاکنون ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل صندوق قرض الحسنه طرح ولایت کمیته امداد و ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از بانک های عامل گشایش اعتبار شده است.

خوشبخت با اشاره به اینکه در حال حاضر دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات برای ۱۲ مددجو پرداخت شده است، تصریح کرد: سال گذشته ۴۴ میلیارد ریال برای ۳۳۴ نفر متقاضی تسهیلات اشتغالزایی فراهم شد.

وی از رشد ۶۰ درصدی در حوزه اشتغالزایی در سال جاری خبر داد و یادآور شد: این افزایش رشد بیانگر اعتماد بانک های عامل به کمیته امداد است که علاوه بر نظارت بر طرح های اشتغالزایی، تسهیلات نیز در مسیر خود هزینه می شود.

این مراسم با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کشور، مدیر کل کمیته امداد کردستان، فرماندار و امام جمعه قروه و دیگر مسئولان شهرستان برگزار شد.