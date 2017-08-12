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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

در تماس تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان؛

جهانگیری بر امدادرسانی و رسیدگی به سیل زدگان تاکید کرد

جهانگیری بر امدادرسانی و رسیدگی به سیل زدگان تاکید کرد

معاون اول رییس جمهور خواستار رسیدگی هرچه بیشتر و تلاش حداکثری برای امدادرسانی به سیل زدگان استانهای خراسان رضوی و گلستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز(شنبه) در تماس تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان، گزارشی از آخرین میزان تلفات و خسارات وارده و روند امدادرسانی در مناطق سیل زده دریافت کرد و بر لزوم رسیدگی هرچه بیشتر و کمک به آسیب زدگان تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین ضمن اعلام همدردی با خانواده های جانباختگان و مصدومین حادثه سیل، از استانداران خراسان رضوی و گلستان خواست با بسیج همه امکانات استان، رسیدگی هرچه بیشتر به سیل زدگان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان نیروهای امدادی را برای یافتن مفقودین و جبران خسارات وارد شده به خصوص به زیرساخت ها بکار گیرند.

گفتنی است جاری شدن سیل در روزهای اخیر، چند استان کشور را تحت تاثیر قرار داده که به تلفات و خساراتی در استانهای خراسان رضوی و گلستان منجر شده است.

کد مطلب 4056697

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