جهانگیری بر امدادرسانی و رسیدگی به سیل زدگان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری صبح امروز(شنبه) در تماس تلفنی با استانداران خراسان رضوی و گلستان، گزارشی از آخرین میزان تلفات و خسارات وارده و روند امدادرسانی در مناطق سیل زده دریافت کرد و بر لزوم رسیدگی هرچه بیشتر و کمک به آسیب زدگان تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین ضمن اعلام همدردی با خانواده های جانباختگان و مصدومین حادثه سیل، از استانداران خراسان رضوی و گلستان خواست با بسیج همه امکانات استان، رسیدگی هرچه بیشتر به سیل زدگان را به طور ویژه در دستور کار خود قرار دهند و حداکثر توان نیروهای امدادی را برای یافتن مفقودین و جبران خسارات وارد شده به خصوص به زیرساخت ها بکار گیرند.

گفتنی است جاری شدن سیل در روزهای اخیر، چند استان کشور را تحت تاثیر قرار داده که به تلفات و خساراتی در استانهای خراسان رضوی و گلستان منجر شده است.