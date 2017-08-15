انتخاب هفت داستان برگزیده در جایزه ادبی یوسف

مسعود امیرخانی دبیر هفتمین دوره جایزه ادبی داستان کوتاه دفاع مقدس(یوسف) در گفتگو با مهر با اشاره به این جایزه ادبی عنوان کرد: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس از سال ۱۳۸۵ اقدام به برگزاری این جایزه با محوریت داستان کوتاه کرده است. دوره هفتم این جایزه نیز پس از وقفه‌ای چندساله در نیمه سال جاری و به احتمال زیاد در شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تا کنون عداد ۱۰۲۵ داستان کوتاه از سراسر کشور به دبیرخانه این جایزه ارسال شده است. استان های تهران، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان شرقی، قم، همدان، اصفهان و فارس بیشتر اثر را به دبیرخانه جایزه ارسال کرده‌اند.

امیرخانی ادامه داد: داوری هفتمین دوره در سه مرحله انجام خواهد شد. در مرحله اول، آثار شایسته‌تر انتخاب و آثاری که حدنصاب لازم را کسب نکردهاند ریزش خواهد شد. در مرحله دوم، نامزدهای دریافت جایزه و شایسته انتشار در کتاب هفتم یوسف انتخاب خواهند شد و در نهایت، آثار برگزیده و شایسته انتشار در کتاب این دوره از جایزه انتخاب خواهند شد.

وی تصریح کرد: هشت نفر از خبرگان و کارشناسان مجرب در حوزه داستان و آشنا با ادبیات دفاع مقدس در هفتمین جایزه ادبی یوسف داوری آثار را برعهده خواهند داشت.

امیرخانی افزود: کتاب یوسف ۷ شامل داستان های برگزیده و شایسته هفتمین جایزه ادبی یوسف به انتخاب هیات داوران در مراسم پایانی هفتمین دوره رونمایی خواهد شد. علاوه بر آن، کتاب یوسف شامل تاریخچه و اطلاعات کامل هفت دوره جایزه ادبی یوسف نیز در این مراسم رونمایی خواهد شد.

دبیرهفتمین دوره جایزه ادبی یوسف در پایان افزود: مراسم پایانی هفتمین دوره این جایزه با حضور رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.