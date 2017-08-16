معرفی بیش از ۹۰ عنوان کتاب ایرانی در دو نمایشگاه پکن و فرانکفورت

به گزارش خبرنگار مهر، آژانس ادبی و ترجمه پل مجموعه ۹۳ عنوان از آثار داستانی ایران را برای معرفی در نمایشگاه کتاب پکن و فرانکفورت در سال جاری عرضه میکند.
در میان این آثار و در بخش ادبیات بزرگسال ۵۴ عنوان از اثر از نویسندگانی چون مرتضی کربلاییلو، محمد رضا بایرامی، مرجان فولادوند، حمیدرضا شاهآبادی، ابراهیم حسنبیگی، هادی حکیمیان، محمد کشاورز، احمد دهقان، ناهید طباطبایی، حبیب احمدزاده، نادر ابراهیم و... برای عرضه در این دو نمایشگاه انتخاب شدهاند.
آثاری چون قصههای سبلان، همسفران و مردگان باغ سبز و نیز کافه خیابان گوته، لالایی برای دختر مرده، اشکانه، ریشه در اعماق، برج قحطی، روباه شنی، سفر به گرای ۲۷۰ درجه، شطرنج با ماشین قیامت و من زندهام به چشم میخورد.
در بخش آثار کودک و نوجوان نیز آثاری از فریبا کلهر، مصطفی رحماندوست، مرحوم مهدی آذریزدی، جمالالئین اکرمی، شکوه قاسمنیا، مهدی میرکیایی و... در این دو نمایشگاه عرضه میشود.
در حوزه آثار غیرداستانی نیز آثاری چون ناگفتههای مشروطیت، تاریخ هنر ایران، تاریخ نقاشی ایران، جشن های ایرانیان، تاریخ موسیقی ایران(۳ جلدی)، از گذشته ادبی ایران، پله پله تا ملاقات خدا، صد سال داستاننویسی ایران(۴ جلدی)، دانشنامه نمایش ایرانی، بازارهای ایرانی، تربیت در اسلام، ماجراهای فکر فلسفی در جهان اسلام، مبانی حقوق بشر در اسلام و کتاب حرفهای در این نمایشگاه معرفی میشود.
یادآوری میشود نمایشگاه کتاب پکن از اول شهریور ماه و نمایشگاه کتاب فرانکفورت از ۱۹ مهرماه با حضور ایران برگزار میشود.
همچنین ایران در این دوره از نمایشگاه کتاب پکن با عنوان میهمان ویژه حضور خواهد داشت.
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