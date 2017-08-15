به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، بیش از دو قرن است که مجالس تعزیه در گستره استان بوشهر برگزار میشود و حالا در دل آبهای خلیج فارس و در جزیرهای که روزشمار تاریخاش از گذشته تا امروز برای ایران اسلامی سراسر افتخار بوده و کهنترین رویداد تعزیه کشور در آن انجام شده است، گرد هم خواهیم آمد تا این مهم را پاس بداریم.
کانون تعزیه انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، قرارگاه فرهنگی جزیره خارگ و هیئت تعزیهخوانی حضرت ابوالفضل خارگ، هفتمین سوگواره تعزیه استان را به میزبانی جزیره خارگ برگزار میکند.
از همه گروههای تعزیه استان دعوت به عمل میآید تا با ارسال آثار خود در این سوگواره شرکت کنند.
شرکت در سوگواره شرایطی دارد که میتوان به این موارد اشاره کرد؛ گروههای تعزیه در انتخاب مجالس آزاد هستند، حداکثر زمان اجرای مجالس، ۶٠ دقیقه است، سه اثر مورد نظر، الزاما از طریق لوح فشرده به دبیرخانه ارسال شود.
مهلت ارسال آثار هفتم شهریور ماه، اعلام نتایج بازبینی پانزدهم شهریورماه، زمان برگزاری سوگواره یکم الی چهارم آبان ماه و مکان برگزاری میدان تعزیه جزیره خارگ است.
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