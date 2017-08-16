به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی با اشاره به اینکه اجرایی شدن پروژه پتروشیمی بروجن در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: باید زمینه برای فعال شدن و احداث این پروژه در چهارمحال و بختیاری فراهم شود.

وی عنوان کرد: اجرای این پروژه بسیاری از مشکلات این استان را حل می کند و زمینه کاهش نرخ بیکاری را در استان فراهم می کند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: نشست های مختلفی با مسئولان کشوری در راستای اجرای این پروژه انجام شده است که ضرورت دارد هرچه سریعتر این پروژه فعال شود.

کاهش نرخ بیکاری هدف اصلی مدیران باشد

وی در ادامه تاکید کرد: مشکل بیکاری در این استان یکی از مهمترین مشکلات استان به شمار می رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: متقاضیان شغل در این استان روز به روز بیشتر می شوند و باید برنامه ریزی های لازم برای ایجاد شغل آنها در دستور کار قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: نرخ بیکاری در این استان بالا است و تمام مدیران باید با تمام توان در راستای ایجاد شغل در این استان حرکت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی موجب رفع بیکاری و کاهش نرخ بیکاری در این استان می شود.