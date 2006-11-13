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۲۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۵:۰۰

/ گزارش مهر از بازار امروز طلا و ارز /

افزایش قیمت طلا و سکه

افزایش قیمت طلا و سکه

امروز قیمت هر گرم طلای 18 عیار 800 ریال افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، درمعاملات امروز بازار قیمت انواع طلا و سکه افزایش یافت و هرگرم طلای 18 عیار در معاملات روز جاری  142هزار و  300 ریال مبادله شد که نسبت به پایان داد و ستد های روز گذشته 800 ریال افزایش نشان می دهد.

قیمت هرگرم طلای 17 عیار نیز700 ریال افزایش یافت و به 13 هزار و 400 ریال رسید. این در حالی است که قیمت هر انس طلا در بازار های جهانی حدود 2 دلار رشد کرد و به هر انس 630 دلار رسید.

فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت دلار در معاملات امروز موجب افزایش قیمت طلا در بازار داخلی شده است.  

همچنین امروز هر عدد سکه بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و660 هزارریال مبادله شد و قیمت هر عدد سکه بهار آزادی طرح جدید نیز یک میلیون و 415هزارریال رسید که نسبت به معاملات روز گذشته افزایش 10 هزار ریالی را نشان می دهد.

قیمت انواع سکه در بازار تهران در معاملات امروز به شرح زیر است :

                                                خرید                             فروش

سکه بهار آزادی طرح جدید            1395000              1415000یال

سکه بهار آزادی طرح قدیم           1640000                     1660000یال

نیم سکه                                  695000                      710000 ریال

ربع سکه                                360000                    370000ریال

همچنین قیمت ارزهای اصلی در بازار ارز تهران به شرح زیر است :

                                           خرید                                فروش

دلار                                    9253                          9270ریال

یورو                                     11894                        11920ریال

پوند                                     17576                          17600ریال

درهم امارات                           2519                             2532ریال

گفتنی است، این قیمت ها تا ساعت 14امروز معاملات بازار طلا و ارز تهران است.

کد مطلب 406417

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