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۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

هشدار نسبت به تخریب محیط‌زیست در یک مستند

هشدار نسبت به تخریب محیط‌زیست در یک مستند

«چقدرخوبیم ما» به کارگردانی مهدی سقط چی و تهیه‌کنندگی علی نظری امشب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سقط‌ چی درباره مستند «چقدر خوبیم ما» که درباره مازندران است، گفت: قصه این مستند از جایی شروع می شود که پسری هارددیسک پدربزرگ خود را پیدا می‌کند که در آن فیلم هایی در مورد سفر به شمال کشور در سال ۱۳۹۵ ضبط شده است. پسر تصمیم می گیرد با تهیه‌کننده تماس گرفته و فیلم‌های خام را برایش ارسال و در مورد آنها صحبت کند.

وی افزود: این مستند در مازندران ضبط شده و سعی دارد نسبت به رفتارهای نادرست انسانی در زمینه تخریب محیط زیست، بی توجهی به فرهنگ بومی منطقه، آداب و رسوم و صنایع دستی و... هشدار بدهد.

سقط چی با بیان اینکه این مستند که از نگاه آیندگان روایت می شود و مازندران ۱۳۹۵ را به نمایش می گذارد، گفت: در این فیلم تاریخچه تبدیل شدن شمال کشور به منطقه توریستی از دوران رضا شاه، رفتار گردشگران و آسیب‌هایی که متوجه این منطقه شده بررسی می‌شود.  

این مستند داستانی کمیک و فانتزی در خانه مستند انقلاب اسلامی تهیه شده و در آینده روایت می‌شود و امشب ۳۰ مردادماه ساعت ۲۲:۳۰ از تلویزیون پخش می شود.

کد مطلب 4065603

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