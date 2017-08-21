همکاری های رادیو قرآن و آستان قدس رضوی افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مدیران رادیو قرآن و آستان قدس رضوی برای بررسی راه های افزایش سطح همکاری ها در مشهد مقدس برگزار شد.

این نشست با حضور سید مرتضی بختیاری قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی، حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی، حجت الاسلام والمسلمین مهدی شجاع رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی، محمدامین توکلی زاده مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی، استاد احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن و مهران رهبرحقیقت مدیر گروه قرآن و اطلاع رسانی رادیو قرآن برگزار شد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در ابتدای نشست با اشاره به زائر محور بودن برنامه های آستان گفت: یکی از اولویت های اصلی ما در همه برنامه های آستان توجه ویژه به زائران است و علاوه بر آن با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ارتقاء جایگاه قرآن در کشور، به مسائل فرهنگی به خصوص حوزه قرآن کریم توجه بسیاری داریم. در همین راستا برنامه های قرآنی حرم مطهر در ماه مبارک رمضان به صورت کاملا برجسته برگزار و مورد استقبال وسیع عموم مردم قرار می گیرد که ان شاء الله با همکاری رادیو قرآن این برنامه ها در طول سال و به شکلی فراگیرتر برگزار خواهد شد.

بختیاری در پایان اعلام کرد: تخصصی شدن خادمان آستان در حوزه های مختلف از اقدامات در حال انجام آستان قدس رضوی است.

احمد ابوالقاسمی مدیر رادیو قرآن نیز در ادامه این نشست، حضور آیت الله رئیسی در جایگاه تولیت آستان و توجه ویژه ایشان به مسائل فرهنگی را بسیار با اهمیت و موثر دانست.

وی با تشریح فعالیت های رادیو قرآن اظهار داشت: در موضوعات تخصصی قرآن کریم، رادیو قرآن به عنوان یک مرجع عمل می کند و با توجه به جایگاه ویژه آستان، این امکان مهیا است که آثار فاخر قرآنی در حرم مطهر ضبط و پخش گردد.

ابوالقاسمی اعلام آمادگی کرد تا برنامه ای ثابت، ویژه امام رضا(ع) و با مشارکت آستان قدس رضوی تهیه و تولید و از رادیو قرآن پخش شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی نیز در این نشست گفت: حرم مطهر امام رضا(ع) از اصلی ترین پایگاههای فرهنگی در جهان اسلام است که در طول سال حدود 2000 محفل قرآنی برگزار می کند.

حجت الاسلام و المسلمین سید جلال حسینی افزود: آستان سالانه میزبان بیش از بیست میلیون زائر است و با توجه به نگهداری بیش از 19 هزار نسخه خطی قرآنی در موزه معرفی این نسخ و بازدید مخاطبان از آن جذابیت های ویژه ای خواهد داشت.

ایشان در ادامه خواستار احیا کردن زمینه های بکر و بالقوه موجود در حرم توسط رادیو قرآن شد.

وی همچنین به دیگر اقدامات انجام شده در آستان پرداخت و گفت: قرائت قرآن از اصلی ترین اولویت های حرم رضوی است و پیشنهاد کرد تا مسابقات مشترک و محتوایی قرآنی در حوزه حفظ و تدبر نیز برگزار شود.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی شجاع رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی نیز در این نشست ضمن تقدیر از رادیو قرآن نسبت به پخش مناسب تلاوت های ترتیل حرم در 3 شبکه رادیو قرآن، تلاوت و ترتیل، توجه ویژه به هنرهای قرآنی از برنامه های در دستور کار حوزه مسئولیت خود دانست.

محمدامین توکلی زاده مدیرکل روابط عمومی و امور رسانه آستان قدس رضوی در بخشی از این نشست با اشاره به اقدامات انجام شده در آستان قدس رضوص اظهار کرد: رفع خلع ها و جبران کاستی های قبلی در پرداختن شایسته به قرآن کریم، تلاش برای ایجاد زیرساخت رسانه ای در حرم مطهر ، توجه ویژه به حوزه فضای مجازی و سربلندی شیعیان در انس با قرآن کریم از اقدامات و اهداف پیش روی روابط عمومی این مجموعه است.

مهران رهبرحقیقت مدیر گروه قرآن و اطلاع رسانی رادیو قرآن نیز در پایان این نشست به تشریح جایگاه ویژه رادیو قرآن در فضای رسانه ای کشور پرداخت و افزود: رادیو قرآن ضمن اینکه رسانه مورد علاقه بسیاری از بزرگان و مسئولان کشور است، همچنین رتبه نخست رضایت مندی مخاطبان در میان تمامی شبکه های رادیویی را داراست و این ویژگی ها می تواند در انتقال پیام های فرهنگی منتشره از آستان قدس رضوی بسیار تاثیرگذار باشد.

وی در ادامه گفت: معاون محترم صدا نیز برای همکاری تمامی شبکه های رادیویی با آستان قدس رضوی اعلام آمادگی کرده اند.

در پایان این نشست مقرر گردید توافقنامه ای با توجه به مباحث مطرح شده در این جلسه تنظیم و طرفین نسبت به تکمیل آن اقدام و در آئینی با حضور مدیران ارشد دو حوزه به امضاء برسانند