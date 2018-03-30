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۱۰ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

توسط کتابسرای تندیس؛

رمان ایرانی «باد در شالیزار می‌پیچد» منتشر شد

رمان ایرانی «باد در شالیزار می‌پیچد» منتشر شد

رمان «باد در شالیزار می‌پیچد» نوشته منوچهر رضایی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «باد در شالیزار می پیچد» نوشته منوچهر رضایی به تازگی توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده است.

منوچهر رضایی نویسنده تجربه‌گرا و خودآموخته ادبیات داستانی، در نخستین سال‌های فعالیت ادبی‌اش مقالات و داستان‌های کوتاه خود را در مطبوعات و مجلات ادبی به چاپ رساند. وی در سال ۹۴ مجموعه داستان «روبیک» را به چاپ رساند که چند جایزه از جشنواره های ادبی را به خود اختصاص داد.

رمان «باد در شالیزار می پیچد» نخستین رمان این نویسنده است که اتفاقات و ماجراهای پیش برنده آن، تلفیقی از واقعیت و خیال هستند.

این کتاب با ۳۶۰ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.

کد مطلب 4260330

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