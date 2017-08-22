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۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۴۴

محمدرضا خلعتبری:

لیاقت پیروزی داشتیم/ نقاط ضعف استقلال را می شناختیم

لیاقت پیروزی داشتیم/ نقاط ضعف استقلال را می شناختیم

مهاجم پدیده مشهد گفت: نقاط ضعف استقلال به خوبی می شناختیم و لیاقت پیروزی برابر این تیم را داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا خلعتبری پس از پیروزی دو بر صفر تیمش برابر استقلال تهران در ورزشگاه آزادی تهران گفت: بازی خیلی خوبی انجام دادیم و توانستیم به یک پیروزی حساس دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: نقاط ضعف استقلال را به خوبی می شناختیم و می دانستیم از کجا به این تیم ضربه بزنیم.

خلعتبری در پاسخ به این پرسش که چرا استقلال نتوانست در ورزشگاه آزادی مقابل شما به پیرزوی برسد گفت: این را باید از کادر فنی استقلال بپرسید من نمی توانم پاسخگو باشم. ما این تیم را به خوبی می شناختیم و توانستیم به گل هم دست پیدا کنیم.

وی درپایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید با کادر فنی خوب و بازیکنان با انگیزه ای که پدیده مشهد دارد روزهای خوبی در انتظار پدیده خواهد بود.

کد مطلب 4066853

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