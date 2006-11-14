به گزارش خبرگزاری مهر روابط عمومی وامور بین الملل سازمان بنادر وکشتیرانی، این همایش با همکاری سازمان بنادر و کشتیرانی و مشارکت کارشناسان، صاحب‌نظران، سرمایه گذاران، پیمانکاران داخلی و خارجی به منظور انتقال دست اندرکاران مهندسی سواحل و بنادر و ارایه آخرین دستاورهای علمی مهندسی برگزار خواهد شد.

دراین رویداد بین المللی پژوهشگران داخلی وهمچنین صاحب‌نظران خارجی از کشورهای آسیایی - اروپایی وآمریکای جنوبی پیرامون مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی پدیده سونامی و تاثیر آن درمناطق ساحلی مسائل زیست محیطی در دریا وسواحل، روش‌های نگهداری و تعمیرات تاسیسات ساحلی،نقش مهندسی و سواحل و بنادر درایمنی تردد شناورها در آبراه و کانال های دریایی به بحث و تبادل نظر می پردازند.

تعداد 382 مقاله از پژوهشگران -محققان و متخصصان داخلی و 47 مقاله از شخصیت های خارجی به دبیر خانه همایش ارایه شده است.