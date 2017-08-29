به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، «الکساندر فومین» معاون وزیر دفاع روسیه روز سه شنبه در دیدار با «نصرالله کلانتری» همتای ایرانی خود در مسکو پیرامون همکاری های دوجانبه در زمینه های دفاعی گفتگو کرد.

در همین راستا، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که مذاکرات دو طرف در فضایی دوستانه برگزار شد و طی آن دورنمای همکاری در زمینه های دفاعی، فناوری و تحولات اوضاع خاورمیانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بنا بر این بیانیه دو طرف بر اهمیت گسترش روابط نظامی بین تهران و مسکو تاکید کردند.

گفتنی است که معاون وزیر دفاع روسیه یک ماه پیش از این با «حسین جابری انصاری» معاون وزیر امور خارجه ایران نیز دیدار و گفتگو کرده بود.