۱۳تصفیه خانه فاضلاب استان تهران در دولت دوازدهم راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح طرح های هفته دولت در بخش فشافویه در جمع خبرنگاران در خصوص طرح های پیش بینی شده برای خروج صنایع آلاینده گفت: یکی از اهداف ما در استان تهران، هدایت صنایع به شهرک های صنعتی و بخش های مرتبط با صنوف تولیدی است، که در این راستا دو نوع جانمایی عمده انجام شده است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار هکتار شهرک صنعتی در استان تهران جانمایی شده و در این راستا صنایع با عمر بالای ۲۵ سال به این شهرک های صنعتی منتقل خواهند شد، البته این اقدام قدری زمان بر است، با این اقدام هم قدرت رقابت صنایع بالاتر خواهد رفت و هم این که محیط زیست آسیب نخواهد دید.

استاندار تهران به بوهای نامطبوع در مسیر فرودگاه امام خمینی(ره) به طرف تهران گفت: کارشناسان محیط زیست، جهاد کشاورزی و فرماندار به برسی عوامل بوهای نامطبوع پرداختند که چند عامل شناسایی شد، یکی از این عوامل بوی نامطبوع حاصل از یک دام داری با ۶۰۰۰ راس دام بود، با مالک دام داری هماهنگ شد و یک تصفیه خانه فاضلاب در این منطقه مستقر شد تا این بوی نامطبوع مرتفع شود.

وی دو حسن را برای این اقدام برشمرد و افزود: یک حسن آن استفاده از پساب تصفیه شده و حسن دیگر حفاظت از محیط زیست است، در کل کشور ۴۱ تصفیه خانه فاضلاب اجرا شده که ۱۰ تصفیه خانه در استان تهران راه اندازی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت همکاران من به بحث محیط زیست و تصفیه خانه فاضلاب در این استان است.

هاشمی با بیان این که ۱۳ تصفیه خانه فاضلاب در دولت دوازدهم در استان تهران اجرا خواهد شد، گفت: در پایان دولت دوازدهم دیگر فاضلاب بدون تصفیه در استان تهران نخواهیم داشت.