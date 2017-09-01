به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فراکسیون امید مجلس، در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز هرمزگانی، محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید در پیامی ضمن تسلیت این ضایعه دردناک و با انتقاد از غفلت‌های صورت گرفته در ارتباط با ساماندهی اردوهای دانش آموزی تاکید کرد: مسئولین وزارت آموزش و پرورش علت بروز این حادثه غم انگیز را به اطلاع افکار عمومی برسانند و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند و با مسببین این حادثه هم در هر پست و مقامی برخورد قانونی صورت گیرد.

متن پیام رئیس فراکسیون امید به شرح زیر است:

«خبر سانحه واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز نخبه هرمزگانی که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از این عزیزان شد بسیار تلخ و دلخراش و موجب تأثر شدید و اندوه فراوان گردید.

متاسفانه هر از چندگانی شاهد اینگونه حوادث دردناک برای دانش آموزان عزیز کشورمان در قالب اردوهای مختلف هستیم که نشان از این دارد نسبت به تمهیدات لازم برای سفری امن و مطمئن اقدامات مؤثر و قابل توجه ای صورت نگرفته است در حالی که ساماندهی اینگونه اردوها توسط مسئولین مربوطه امری اجتناب ناپذیر است و تاکنون در این رابطه غفلت‌هایی شده است که باید در اسرع وقت جبران شود.

ضمن عرض تسلیت این مصیبت و ضایعه اسفناک به خانواده‌های داغدار به ویژه به مردم شریف استان‌ هرمزگان همدردی خود را با بازماندگان اعلام داشته،از درگاه خداوند غفور و رحیم برای جانباختگان غفران الهی و برای آسیب‌دیدگان و مجروحان، آرزوی سلامتی و شفای عاجل مسألت می‌نمایم.

امید آنکه با تلاش پرسنل زحمتکش بهداشت و درمان کشور،سلامتی آسیب‌دیدگان این حادثه در کوتاهترین زمان حاصل شود و مسئولین محترم وزارت آموزش و پرورش نیز علت برزو این حادثه غم انگیز را به اطلاع افکار عمومی برسانند و از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند و با مسبببین این حادثه هم در هر پست و مقامی برخورد قانونی صورت گیرد.

محمدرضا عارف»