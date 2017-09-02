به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حیدریان در جمع اصحاب فرهنگ و هنر قم که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار معصومیه و فرمانداری قم برگزار شد، گفت: سیاست سازمان سینمایی قطب بندی استان های مستعد و بهره گیری از توان آنان است و در این راستا قم مرکز سینمای معناگرا خواهد شد.

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری در این نشست سینما را یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه های فرهنگی و هنری در دنیا دانست و گفت: سینمای ایران هر چند بسیار عقب تر از جایگاه مورد انتظار ما به عنوان یک رسانه اثرگذار جمهوری اسلامی در دنیا است ولی توانست در سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی مظلومیت ایران را در دنیا فریاد بزند و نگاه جهانیان را به جمهوری اسلامی تغییر دهد.

حیدریان کسب ۳۶۰ جایزه در جشنواره های فیلم خارجی را از جمله افتخارات صنعت سینمای کشور دانست و افزود: اگرچه هر جشنواره دارای مقاصد خاص خود است ولی حوزه مشترک دنیا مسایل انسانی است که کسب افتخار سینماگران ایران در جشنواره های مختلف بین المللی موجب افتخار و شناخت جهان از ایران می شود.

وی عنوان کرد: حضور فیلمسازان کشورمان در جشنواره های خارجی و کسب عناوین و افتخارات متنوع باعث شده است که ارزیابی کشورهای خارجی از این سینما دانستن ایران به عنوان کشوری آزاد و فرهنگی باشد.

رییس سازمان امور سینمایی و سمعی، بصری گفت: در چشم انداز ۱۰ ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جشنواره ها به عنوان گذرگاه لازم برای ورودی به بازار جهان جانمایی شده است.

وی تشکیل قطب های فرهنگی و سینمایی در کشور را یکی از اولویت های چهار سال آینده دانست و بیان کرد: با دسته بندی های مختلف، قطب و مرکز فرهنگی و سینمایی در استان های مستعد و دارای ظرفیت ایجاد می شود.

وی در پایان با تاکید بر اینکه قم مرکز سینمای معناگرای ایران خواهد بود، اظهار کرد: تا پایان شهریور توافقنامه جامعی بین استانداری قم و سازمان سینمایی و سمعی، بصری به امضا می رسد که بر اساس آنچه که سازمان سینمایی در قم به عنوان قطب فرهنگی کشور سرمایه گذاری می کند به همان میزان استانداری قم نیز سرمایه گذاری کند که این تفاهمنامه در حوزه فرهنگی و سینمایی قم ایجاد تحول می کند.