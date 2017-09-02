به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، نشست بررسی مشکلات و مسائل صندوق‌های بازنشستگی، با محوریت اصلاح سازمان تامین اجتماعی با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونان وی، نمایندگان سازمان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و کارشناسان این حوزه در محل مرکز برگزار شد.

کاظم جلالی در این نشست با اشاره به اولویت‌بندی مشکلات کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی آنها، گفت: موضوع صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات مرتبط با آنها یکی از اولویت‌هایی است که در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود تا با برگزاری نشست‌های کارشناسی،‌ گزارش کامل و جامعی در این خصوص تهیه و تدوین شود.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی با توجه به حجم جمعیت تحت پوشش آن از امور ضروری و اصلی کشور است که باید برای رفع آنها به جمع‌بندی جامعی رسید.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،‌اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه ویژه به موضوع صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد: ‌باید پیش از اقدام ضربتی در این خصوص، گفتمان‌سازی دقیقی در این زمینه در کشور به وجود بیاید تا فهم مشترکی از آن در بین مسئولان کشور شکل گیرد.

وی با تاکید براینکه برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به جای مقصریابی باید به دنبال راهکار باشیم، ‌توضیح داد: تهیه گزارشی غنی و متقن در این خصوص می‌تواند به رفع مشکلات کمک کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به حدود ۱۱۰ سال قانونگذاری در ایران، تصریح کرد: بیش از یک قرن قانونگذاری انبوهی از قوانین را در بیش از ۱۲ هزار موضوع قانونی به وجودآورده است که برخی از آنها همچون قوانین پولی و بانکی و یا قانون تامین اجتماعی مندرس و قدیمی هستند و نیاز به بازنگری دارند؛ همچنین قوانین زاید و بازدارنده‌ای در برخی حوزه‌ها وجود دارد که باید احصا و رفع شوند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور به جای موضوعات فرعی باید به مشکلات و مسائل اصلی بیندیشم و برای آنها راه‌حل پیدا کنیم، تاکید کرد: در شرایط فعلی که کشور در آن قرار گرفته قوانینی همچون قانون پولی و بانکی، ‌قانون تجارت، قانون سرمایه‌گذاری خارجی،‌ قانون کار و قانون تامین اجتماعی از مواردی هستند که باید با اولویت بازنگری شده و مورد اصلاح قرار گیرند.

جلالی ادامه داد: امید است تا با برگزاری نشست‌های کارشناسی با حضور نمایندگان صندوق‌ها، بیمه‌ها و سازمان‌ها مسائل و نگرانی‌ها موجود در این زمینه برطرف شود.

ایروان مسعودی اصل در ابتدای این نشست با بیان اینکه موضوع چالش‌های صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های دولت و مجلس است، گفت: از مجلس قبل هم موضوع صندوق‌های بازنشستگی از اولویت‌های مهم مورد بررسی بود.

وی افزود: در بخش چالش‌ها و راهکارهای می‌توان از نظرات کارشناسان و متخصصان برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی استفاده کرد.

علی حیدری نیز در این نشست با بیان اینکه حوزه تامین اجتماعی در قلمرو بخش عمومی تعریف شده است، گفت: در ایران یکی از مشکلاتی که در حوزه بیمه‌های اجتماعی وجود دارد این است که بیمه‌های تجاری، ‌بیمه عمر و سرمایه‌گذاری را در قالب بیمه‌های بازنشستگی ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه عرصه بیمه تامین اجتماعی دارای سه بخش بیمه‌های اجتماعی-‌درمانی، حمایتی-توانبخشی و امور امدادی است،‌ تصریح کرد: حدود ۴۲ سازمان، موسسه یا صندوق در این حوزه فعالیت می‌کنند که ۲۲ مورد از انها در بخش بیمه‌های اجتماعی فعال هستند.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۷۶ درصد بیمه شدگان کل کشور در سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش هستند، خاطرنشان کرد: ۱۱ درصد بیمه شدگان نیز تحت پوشش صندوق بازنشستگی، ۶ درصد در نیروهای مسلح و ۳ درصد تحت پوشش بیمه روستاییان و بقیه تحت پوشش سایر بیمه ها هستند.

محمدرضا واعظ مهدوی نیز در این نشست با بیان اینکه در مطالعات برنامه ششم چالش‌های اساسی کشور درنظام برنامه‌ریزی ارزیابی شد، تصریح کرد: در این مطالعه یکی از مهمترین چالش‌ها، نظام تعادل منابع و مصارف و آینده صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

وی افزود: با نگاه مجلس موضوع صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین موارد اشاره شده در برنامه ششم توسعه است که امیدواریم تا براین اساس اقداماتی در این خصوص صورت گیرد.

معاون توسعه آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اشاره به شرایط اشتغال کشور،‌ خاطرنشان کرد: امروز لازم است تا هر تصمیمی که در کشور گرفته می‌شود اثرات آن بر حوزه اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی ادامه داد: اگر وضعیت اشتغال در کشور حل شود به تبع ان موضوع درآمد، ‌ایجاد عدالت و توزیع عادلانه امکانات حل خواهد شد و متعاقب آنها رفاه اجتماعی حل خواهد شد.

واعظ مهدوی تاکید کرد: وقتی شغل ایجاد شود بیمه را به دنبال خواهد داشت و وقتی بیمه باشد امنیت و رفاه را به همراه خواهد داشت.

محمدحسین شریف‌زادگان نیز در این نشست با بیان اینکه باید کارکرد صندوق‌ها در کشور مورد ارزیابی قرار بگیرد، گفت: یکی از کارکردهای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد امنیت اجتماعی است.

وی افزود: اگر در صندوق‌های بازنشستگی خللی وارد شود هیچ دولتی قادر به رفع آن نخواهد بود.

وزیر اسبق وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: صندوق‌های بازنشستگی در تعادل اجتماعی نقش سازنده ای دارند.

شریف زادگان با بیان اینکه دولت‌ها نباید در مدیریت صندوق تامین اجتماعی دخالت کنند، تاکید کرد: ‌مدیریت که بر صندوق‌های بازنشستگی اعمال می‌شود باید مدیریتی تخصصی و فنی باشد.

در پایان این نشست مقرر شد تا براساس مسائل موجود در حوزه صندوق‌های بازنشستگی،‌ موانع و مشکلات و راهکارهای موجود بررسی و گزارشی در این خصوص تهیه و تدوین شود و در اختیار مسئولان کشور قرار گیرد.

شایان ذکر است در این نشست رحمت‌الله قلی‌پور قائم‌مقام و محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.