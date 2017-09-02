کیبورد هوشمند مجهز به دکمه لمسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Logitech یک کیبورد وایرلس هوشمند در IFAبرلین رونمایی کرده است. این کیبورد که برای طراحان دیجیتال و افراد خلاق مناسب است دارای یک دکمه لمسی میانبر است که ابزارهایی با توجه به محتوا را در نرم افزار موجود در پی سی یا مک فعال می کند.

کیبورد مذکور به نام Craft دارای یک دکمه هوشمند به نام Crown است که در بالای دستگاه سمت چپ قرار دارد. کاربر با لمس، ضربه یا چرخاندن این دکمه می تواند ابزارهای محبوب در نرم افزار خلق محتوا را کنترل کند.

شرکت لوگیتک اعلام کرده این سیستم تشخیص می دهد کاربر چه زمان از نرم افزار استفاده می کند و جعبه ابزار مرتبط با آن را نمایان می کند.

به عنوان مثال با کمک این ویژگی می توان درخشندگی و کنتراست تصویر در فتوشاپ یا نوع قلم مو در اپلیکیشن رنگ آمیزی را تغییر داد یا حتی جدول متفاتوی در اکسل انتخاب کرد و در پردازشگر نرم افزار ورد سایز فونت را کوچک یا بزرگ کرد.

بخش های شخصی سازی شده دربرنامه های فتوشاپ و Illustrato، پاور پونت و ورد را می توان دراین نرم افزار نیز اضافه کرد.