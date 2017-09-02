میراث کشاورزی منظر فرهنگی میمند احیا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ با توجه به اینکه در طی سالهای اخیر بخشی از زمین های کشت دیم منظر فرهنگی میمند به دلیل خشکسالی رها شده بود، پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند با استفاده از متخصصان مجرب کشور درحال احیاء این نوع کشاورزی است.

«مهناز اشرفی» مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند با اعلام این خبر گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در یکسال گذشته توسط پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند درحال پیگیری است احیاء میراث کشاورزی است.

وی افزود: با توجه به اینکه در گذشته بخش عمده ای از فعالیت مردم این منظر در ارتباط با کشاورزی بوده ولی به دلیل خشکسالی های سالهای اخیر بخشی از زمین های کشاورزی بویژه کشت دیم بلااستفاده مانده بود، این پایگاه اقدام به مطالعه و بررسی راه حل های احیاء کشت دیم در منظر فرهنگی میمند کرد.

آنطور که مدیر پایگاه جهانی منظر فرهنگی میمند می گوید: از سال گذشته با استفاده از متخصصان مجرب در این زمینه و البته با همکاری کشاورزان و با برگزاری چندین نشست مشترک با آنها اقدام به کاشت بذر بومی در زمین های رها شده کردیم که خوشبختانه بسیار موفق بود.

وی اعلام کرد: این پروژه سعی دارد با ایجاد آزمایشگاه مطالعاتی در هر زمین کشاورزی به کشت بهترین بذر بومی سازگار با محیط دست یابد تا طی سالهای آینده بتوان این بذر سازگار شده را تکثیر و پرورش داد.

به گفته اشرفی، هم اکنون 15 کشاورز با پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند در حال همکاری هستند. به طوری که این طرح نه تنها در دراز مدت می تواند سیمای بصری منظر فرهنگی میمند را متحول کند که به لحاظ حضور و جذب کشاروزان و تقویت اقتصاد محلی نیز بسیار موثر است.